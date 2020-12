Convoca Stasac a huelga este jueves en el Tribunal Municipal de Conciliación en Culiacán

Culiacán.- Debido al incumplimiento del pliego de peticiones del Contrato Colectivo de Trabajo, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), realizará el emplazamiento a huelga mañana en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo a Julio Duarte Apan la actual administración no ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores y la situación se está haciendo insostenible.

“El Ayuntamiento no quiere llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes entonces no estamos de acuerdo con ofrecimientos que tienen, ya estamos apunto de no retorno, ahora nos acaban de sorprender con el depósito del aguinaldo obviamente queriendo que el trabajador se confunda porque no tienen el incremento salarial, el retroactivo que año con año se les da”, detalló.

De acuerdo al líder sindical esta es una más del alcalde Jesús Estrada Ferreiro que está sin respetar el derecho de los trabajadores, y con el trato autoritario y no permite que haya una buena negociación. Dijo que por una parte que bueno que les hayan depositado el aguinaldo y que malo que no se les dé a los trabajadores lo que se merecen por un buen año laborado.

Explicó que no les han dado el incremento salarial por lo emplazarán a huelga porque no ven un respeto para los trabajadores de esta administración, siempre ven negativas y autoritarismo y hacen lo que les da gana con los trabajadores.

De acuerdo al líder sindical los trabajadores ya están hartos y enfadados del trato que se les da.

“Nosotros hemos pugnado por los derechos de los trabajadores y porque dejen de abusar pero es muy difícil con esta administración y vamos a seguir peleando y haciendo lo que tengamos que hacer como sindicato para defender a los trabajadores”, resaltó.