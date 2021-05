Convoca Stase a paro laboral de toda la base sindical en apoyo al Icatsin en Sinaloa

Sinaloa.- El paro laboral estatal iniciará este viernes y estará involucrada toda la base sindical informó, Teresita Ochoa, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (Stase).

Comentó que, la problemática actual es un tema que los trabajadores ya estaban viviendo de la administración sindical anterior pero que no se ha resulto hasta el momento ya que, cuando tomó protesta el día 1 de septiembre, uno de los puntos principales era que el director de Icatsin ejercía mucho nepotismo y maltrato con los trabajadores, se enfocaron en esos puntos pero lamentablemente nunca se llegó a un acuerdo, había puntos pendientes de convenios que ya estaban firmados por el director del sindicato que no se cumplían, pero actualmente los trabajadores demandan es la destitución del director.

Ya habían platicado anteriormente con las autoridades y se había acordado que la persona iba a estar hasta el 15 de mayo, plazo que no se cumplió y es por ello que están llevando a cabo estos paros laborales. Francisco Frías Castro es con el primer funcionario que no han podido hacer equipo.

Ernesto Ahumada Sánchez, delegado del stase en Icatsin Los Mochis comentó que, su petición principal es la destitución del Frías porque se negoció, se tocó las puertas para que en la secretaria general de gobierno les dieran la indicación del pago que deben a los instructores, pero no se llevó a cabo, han firmado pliegos petitorios y han hecho acuerdos verbalmente con el director, pero no los ha cumplido, es por ello que ya no creen en él.

Agradece el apoyo del stase, “le quitaran un tumor de corrupción al icatsin que se llama francisco frías castro, ojalá le hagan auditoría y no le solapen todas las acusaciones que tiene para que ellos puedan salir adelante” agregó.