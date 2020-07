Convocan a marcha PRIDE LGBT+ este sábado en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En caravana de vehículos será como la comunidad Lgbtq+ celebrará el mes de Orgullo Gay 2020 en Culiacán. Luego de haber suspendido actividades por la pandemia del Covid-19, finalmente el Comité de la Diversidad de Sinaloa tomó a decisión de organizar el tradicional desfile de PRIDE.

Además de diversas conferencias y charlas que, se realizaron con motivo de la conmemoración de la lucha por los derechos Lgbtq+, este jueves, activistas colocaron la bandera de arcoíris en el Palacio de Gobierno como símbolo de protesta ante la falta de legitimización del matrimonio igualitario en Sinaloa.

Así también, colocaron dicha bandera en el puente bimodal del Parque de Las Riberas. Tiago Ventura, vocero del Comité de la Diversidad, dejó en claro que, es relevante continuar con las acciones que reiteren la lucha por los derechos de la comunidad a pesar de la pandemia pues, no se han aplicado ni creado las políticas púbicas pertinentes para proteger sus derechos y existencia como ciudadanos.

"Estamos exigiendo que ya se pongan a trabajar en estos temas, porque no puede ser, nosotros no vamos a esperar a otro sexenio más para que se hagan políticas públicas para nosotros, el gobierno anterior fue omiso, a este le quedan un año y no estamos viendo absolutamente ninguna politica pública en favor de nuestra población", manifestó el activista durante la protesta en el Palacio de Gobierno.

En tanto a la caravana, esta se realizará este sábado 4 de julio en punto de las 18:00 horas desde la calle Zaragoza y Obregón hasta la Lomita. Tiago Ventura, aclaró que, esta manifestación se hará apegándose a todos los cuidados preventivos de salud e invitó a la comunidad a presentarse en sus automóviles, bicicletas, motocicletas para protestar como es tradición.

Sobre si la marcha es clasista o no

En redes sociales, algunos usuarios opinaron sobre esta convocatoria, por lo que el periódico EL DEBATE cuestionó a los integrantes antes mencionados sobre la idea de que, esta manera de llevar acabo el evento pueda considerarse clasista por solicitar que la movilidad sea en auto y contaminante por la misma razón.

Tiago Ventura se posicionó en contra de que la manifestación pueda ser clasista y contaminante con los siguientes puntos.

No sólo puedes ir en una bicicleta, puedes ir en una moto.

Lo importante es guardar la distancia,

"Yo creo que no es clasista porque tenemos miembro de la Comunidad que tienen coches que son modelo 2 mil (año)"

"Son solamente vehículos, estamos pidiendo dos personas por carro con sus medidas de seguridad, igual vamos a respetar señalamientos y a todos los peatones"

Lizárraga también negó que la manifestación pueda ser clasista y contaminante por lo siguiente:

Es para manifestarse solamente

Se hará para que el Congreso vea el trabajo del Comité

La marcha en la que se realizan todos los protocolos habituales, es decir, coronación de reina, bailes etc, serán para noviembre de 2020 este año, según Tiago.