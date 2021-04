Convocan a marcha en Culiacán por la muerte del perro Rodolfo en Los Mochis

Culiacán, Sinaloa.- La fundación Laika y Colectivo Animalista de Sinaloa llaman a alzar la voz en una marcha pacífica el día de mañana domingo a las 18:00 horas por la muerte del perro Rodolfo en la ciudad de Los Mochis.

Rebeca Uriarte presidenta de la fundación Laika mencionó que el fin de esta marcha es alzar la voz por los animales que han sido maltratados o asesinados y que hasta el momento son casos que han quedado impunes ante la falta de resolución de las autoridades en el Congreso del Estado por el cumplimiento de ley de protección a animales.

"La marcha es en solidaridad a la que se va ha realizar en Los Mochis, porque hay mucha gente que le gustaría estar presentes y no pueden trasladarse, pues aquí también vamos a unirnos; es un grito por Rodolfo y todos los animales que han sido violentados y que se nos han muerto en la injusticia, así como a todos los que venimos rescatando todos los días", expresó la activista de animales.

Rebeca manifestó que esta marcha también es para hacer un llamado a las autoridades a destrabar el tema de se tiene aún en el Congreso del Estado.

No va haber justicia si las autoridades no hacen lo que les corresponde, tanto el legislativo como el ejecutivo se ha seguido echando a la bolita y es hora que esto por lo que tanto luchamos, que es tan difícil lograrlo en el congreso no se destrabe por cuestiones políticas.