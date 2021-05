Convocan desde el Congreso de Sinaloa a senadores y diputados a trabajar para revertir el embargo al camarón silvestre

Culiacán.- Un llamado a senadores, diputados federales y al gobernador Quirino Ordaz Coppel, se realizó desde el Congreso de Sinaloa para unirse e iniciar las acciones que permitan revertir el embargo de Estados Unidos al camarón silvestre de altamar, porque se debe de aceptar que hubo un relajamiento entre los pescadores, dueños de las embarcaciones de altamar y la falta de vigilancia para el cumplimiento de las medidas de protección a la tortuga marina, dijo Edgar Augusto González Zatarain.

Al realizar el posicionamiento sobre la problemática que enfrenta el sector pesquero, expresó que es necesario que esta legislatura se pronuncie a cerca del embargo del camarón silvestre de altamar, que el 30 de abril entró en vigor en México.

El diputado dijo que se debe de reconocer las malas prácticas existentes en el sector pesquero, pero argumentó que hay otras voces que lo atribuyen como consecuencia de un descuido de parte de las autoridades de gobierno y de aquellos que realizan esta actividad, que es el sector pesquero de altamar y sobre todo en Culiacán.

Lo que se debe de hacer, enfatizó realizar un fortalecimiento de la estrategia y buscar la forma de revertir y conseguir de nueva cuenta esta certificación, que les permita a los pescadores volver a exportar a Estados Unidos, que es su principal mercado y que afecta mucho a la economía de este sector.

Manifestó que afortunadamente el embargo al camarón no incluye a la acuacultura y al camarón ribereño y de los esteros, pero desde ahorita se debe de analizar la problemática que llevó a que se ordenara un embargo.

Comercio de camarón en Sinaloa. DEBATE

González Zatarain emitió un llamado a los legisladores sinaloenses para atender la problemática de los pescadores de esta entidad, para revertir esta situación que tendrá una afectación a este sector en poco tiempo.

“La petición no es para buscar culpables y no es para aventarse la bolita, sino para generar condiciones y recobrar lo que provocó esta situación”, que de acuerdo a su análisis, explicó que tuvieron origen en la no impartición de los cursos de capacitación, que de manera permanente se venían dando a la tripulación de las embarcaciones que salen a la captura de crustáceo.

A esto, se suma una inspección permanente sobre el uso de los excluidores de tortugas marinas, mismos que se dejaron de aplicar ante el relajamiento de las medidas de parte del mismo sector, dueños de las embarcaciones, que estas condiciones permitieron a los tripulantes no realizarlas.

Con las causales anterior, dijo que obviamente iba a pasar lo que ocurrió y por eso se requiere trabajar en la certificación, que será un tema que no será tan rápido de recuperar, finalizó.