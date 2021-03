Coparmex Sinaloa en descontento por no dar voz a iniciativa privada ante reforma eléctrica

Sinaloa.- Es grave que no se haya generado un parlamento abierto en el senado antes de la aprobación de la reforma eléctrica, ya que, no prestaron atención a las voces de la iniciativa privada y los ciudadanos, señaló, Edna Fong, dirigente de Coparmex en Sinaloa.

Esta semana se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica ante el senado con 68 votos a favor, 58 en contra y sin ningún tipo de modificación por Morena y sus aliados del PT y PES, iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta reforma, la dirigente de Coparmex, Edna Fong recalcó que es lamentable que, desde la aprobación en la cámara baja y el senado, no se hayan hecho escuchar las voces de la iniciativa privada, algunos ciudadanos y expertos, además de no haberle hecho ninguna modificación a la reforma, están en descontento con que se haya aprobado, ya que, consideran que, la reforma promueve energías no limpias, lo que afecta el futuro de todos en el país.

Considera grave que, no se haya realizado un parlamento abierto en el senado con ésta ley y que esto revela una intención más política que técnica.

Comentó que, ésta ley va en contra de lo dispuesto en la agenda 2030 de la ONU, la cual busca el desarrollo sostenible en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, además del acuerdo de parís que busca combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

Además, observa un retroceso en el país, ya que, tenían acuerdos firmados con varias empresas de otros países y esto de cierta manera ahuyenta también a la inversión que pudiéramos tener, además de que exista la posibilidad de que, a raíz de ello se generen litigios por los contratos en cuestión.