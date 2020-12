Coronavirus Sinaloa hoy 21 de diciembre: Vacuna no sustituye a medidas de prevención

Culiacán.- La Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas en Sinaloa a 78 nuevos pacientes de Covid-19 y 9 muertes por la enfermedad, dando un total acumulado de 25 mil 781 casos confirmados y 4 mil 135 muertes por el coronavirus en la entidad.

La Secretaría de Salud detalló este 21 de diciembre que los 78 nuevos casos de coronavirus: Culiacán 42, Ahome 19, Guasave 10, Salvador Alvarado 3, Sinaloa 2, Rosario 1 y Concordia 1. Hasta el momento, Sinaloa registra un aumento de 409 a 427 casos activos de coronavirus, reportando casos en 14 de 18 municipios. San Ignacio, Cosalá, Concordia y Elota no reportan casos activos de covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, durante este lunes se registraron en la plataforma de la Secretaría de Salud 9 nuevas muertes por la enfermedad del covid-19, reportando Culiacán 4, Guasave 3, Rosario 1 y Concordia 1. Respecto a estos, la Secretaría de Salud detalla que son 5 hombres y 4 mujeres en edades de 51 a 76 años, quienes al ingresar a los servicios hospitalarios presentaban enfermedades como diabetes e hipertensión.

De igual manera durante la jornada de Covid-19 de este lunes, se registraron casos sospechosos en Ahome, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Rosario, Mocorito, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Cosalá, Elota (Concordia no registra casos sospechosos) dejando un acumulado de 1,270 concentrados principalmente en Culiacán, Ahome y Guasave con 786, 137, 120 casos sospechosos respectivamente.

A 298 días del inicio de la pandemia, el número de pacientes recuperados ha alcanzado los 21 mil 219 en Sinaloa, 51 nuevas altas en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que el 32.3 por ciento de los pacientes activos de covid-19 en Sinaloa se encuentran hospitalizados, y un 1.9 por ciento del total de pacientes se reporta en estado de gravedad.

Vacuna

Durante la conferencia de esta tarde por parte de la Secretaría de Salud, el secretario Efrén Encinas Torres llamó a la población a respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19 durante la temporada decembrina.

"En tanto la vacuna llegue y se aplique como está estipulado por la estructura de Salud federal... de manera progresiva hasta que se alcancen las metas de vacunación que se infiere será el 70 por ciento en la población nacional", explicó

Puntualizó que la vacuna no sustituye a las acciones de prevención (sana distancia, uso del cubrebocas, lavado de manos, no tocarnos el rostro) "Con esas medidas vamos a pimpedir que vayamos a adquirir la enfermedad. Y también no transmitirla a los demás".

"Son épocas que todos quisiéramos estar reunidos, en posadas y fiestas. Pero no debe ser así. Hay que hacer correctamente las cosas", agregó el secretario de Salud.

Actualización de covid-19 en Sinaloa | Secretaría de Salud

Pacientes activos por municipio

Culiacán: 231

Guasave: 59

Ahome: 56

Mazatlán: 22

Salvador Alvarado: 19

Sinaloa: 13

Navolato: 10

El Fuerte: 3

Angostura: 3

Rosario: 3

Choix: 3

Mocorito: 2

Escuinapa: 2

Badiraguato: 1

Elota: 0

San Ignacio: 0

Cosala: 0

Concordia: 0

Total de recuperados: 21,168

9141 Culiacán

3609 Mazatlán

2924 Guasave

2612 Ahome

690 Salvador Alvarado

621 Navolato

295 Sinaloa

259 Escuinapa

241 Angostura

232 El Fuerte

126 Rosario

124 Badiraguato

89 Mocorito

68 Choix

65 Cosalá

46 Elota

40 Concordia

37 San Ignacio

Total de muertes: 4135

1526 Culiacan

771 Ahome

638 Mazatlan

474 Guasave

145 Salvador Alvarado

138 Navolato

92 El Fuerte

84 Angostura

67 Escuinapa

50 Sinaloa

42 Mocorito

31 Rosario

21 Concordia

17 Badiraguato

14 Elota

12 San Ignacio

9 Choix

4 Cosalá

Casos sospechosos 1,270