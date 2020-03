Coronavirus dejará sin sustento a pepenadores de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Pepenadores y sus familias están viviendo en la incertidumbre porque ya cerraron algunas celdas del basurón municipal, y se quedaron sin sustento, pues es su única fuente de empleo.

Otras celdas se cerrarían ayer, según les habían dicho los líderes, comentaron algunas personas.

En entrevista con EL DEBATE, María Cristina, vecina de la Ampliación El Bicentenario, quien tiene cinco hijos (de 2, 5, 7, 9 y 12 años de edad), dijo no saber qué hacer, porque a ella ya la descansaron, y se quedó sin recibir ingresos. Vive al día, no cuenta con ahorros, alimentos ni

medicinas para pasar varios días sin trabajar. Además, contó que también ya descansaron a trabajadores de negocios de compraventa de productos reciclados del basurón. Ayer, con su hijo en brazos, de 2 años de edad, miraba con tristeza el basurón, al cual no podrá ir en varios días.

Temor

María Aurora, madre soltera de un niño, detalló que el pasado jueves cerraron la bulera en donde trabajaba. La terrible noticia le llegó de repente, al terminar las labores de ese día. Le dijeron que, si podían, le pagarían el sábado, pero todavía no lo han hecho. El tiempo que no laborará no le pagarán, lo cual la tiene muy preocupada. Su única esperanza es conseguir otro empleo, pero, si hay una cuarentena obligatoria, no podrá encontrar nada, y eso la atemoriza aún más.

Ella vive en una humilde casa hecha con desechos y hule negro, la cual es prestada, además cocina en un fogón de leña.

Dificultad

Casimiro Soto, otro pepenador, detalló que vive al día y ayuda a su padrastro y a su mamá, quien está en un rancho. En su caso, es muy difícil conseguir otro empleo porque no sabe leer ni escribir.

Ayer todavía estaba laborando, pero, de acuerdo con lo dicho por otros de sus compañeros, en el transcurso de la tarde les iban a decir que ya no fueran: “Con qué voy a comprar mandado para varios días. El Gobierno nos tiene que apoyar”, detalló.

Esmeralda Quiñónez exige a los diputados y a los políticos en general que, así como fueron a darles despensas cuando andaban recorriendo las calles para pedirles el voto, vayan ahora a brindarles apoyo.

En la actualidad hay mucha gente enferma de gripe, hay una gran cantidad de niños y adultos mayores, quienes no cuentan con gel antibacterial ni cubrebocas para cuidarse en caso de que alguien resultara afectado. A esta colonia no han ido trabajadores del sector salud a explicarles cómo cuidarse, y muchas desconocen cómo hacerlo, porque no tienen internet.

Tampoco han acudido autoridades del Ayuntamiento.