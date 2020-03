Coronavirus en Sinaloa mantiene un caso confirmado y uno sospechoso

Sinaloa.- Cerca del mediodía de este lunes 16 de marzo, el secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres lanzó la tarjeta informativa diaria con información relacionado al coronavirus en Sinaloa:

Casos confirmados de COVID19 en Sinaloa 1 Masculino de Los Mochis. Aislado en Hospital público sin peligro de contagios.

Tenemos 1 caso sospechoso de Culiacán, al cual Secretaría de Salud le tomó la muestra hoy y esta aislado en Hospital del ISSSTE

EL RESTO DE LOS CASOS REPORTADOS HAN DADO NEGATIVO.

Reiterar que seguimos en el país en el escenario 1, que implica solo medidas preventivas por lo que se pide a la población ayudar a solo atender información oficial.

Número de contacto o información: 800 044 800 Y exclusivo para Sinaloa está el 667 713 0063.

Secretaría de Salud, llama a la población a tomar con alta responsabilidad el tema del coronavirus

La determinación de adelantar el periodo vacacional en el sistema educativo, es una medida meramente preventiva, que ayude a mitigar el virus del COVID-19 en la población, afirmó el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa.

#Actualización A este momento tenemos un caso confirmado de #COVID19 en un hospital de Los Mochis y uno sospechoso internado en un hospital de Culiacán, el resto ya dieron negativo a la prueba. Seguimos aplicando protocolos de contención con la ayuda de la sociedad. #purosinaloa pic.twitter.com/HoXXNwophV — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) March 16, 2020

El también Director de los Servicios de Salud, explicó que es imperante que la sociedad tome con responsabilidad el tema del coronavirus y evite acudir a lugares concurridos o realizar actividades como viajar si realmente no es necesario hacerlo, pues reiteró que es mejor mantenerse en casa, como lo ha venido exhortando el gobernador Quirino Ordaz Coppel en sus mensajes.

Alertó que estas medidas, al igual que el lavado continuó de manos, utilizar gel alcoholizado, evitar tocarse la cara, estornudo de etiqueta, principalmente, se logrará contener la propagación del COVID-19.

"Reforzando las acciones de prevención que son las que van a ayudar a que esto se mitigue, que esto se contenga, porque bueno pueden venir mas casos, y los vamos a tener seguramente de sospechoso, es imposible hacer que la gente no viaje, es lógico el aspecto de globalización que tenemos, pero si seguimos las medidas recomendadas, de lavarse las manos con agua y jabón, gel, no tocarse la cara, estornudo de etiqueta, un pañuelo desechable, etc., si seguimos esas medidas de sana distancia también quedarse en casa, esto se puede mitigar", detalló.

El titular de la salud en la entidad, informó que al día de hoy sigue solo 1 caso confirmado de COVID-19, estable hospitalizado en General de Mochis, además de 1 caso sospechoso en Culiacán, en aislamiento en el ISSSTE, con estrictos protocolos epidemiológicos para evitar contagios y por fortuna estables, de los cuales se esperan los resultados de la prueba realizada.

Asimismo, informó sobre 12 casos sospechosos a quienes se les realizaron las pruebas y arrojaron resultados negativos.

Respecto a la información publicada en un reconocido periódico nacional sobre que personal del Hospital General de Culiacán no se encuentra capacitado para el manejo de pacientes de COVID-19, rechazó categóricamente esta información.

Aseguró que el personal de la Secretaría de Salud de todas las unidades médicas han sido y continúan siendo capacitados sobre la epidemiología clínica del coronavirus, incluyendo al sector privado.

En ese aspecto, instó a la población para que no caiga en temor e incertidumbre por información errónea, por ello llamó a todos a ser muy asertivos en la comunicación prudente y adecuada para que todos estemos bien informados.