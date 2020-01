Corrupción es el principal problema en México: Investigadora

Sinaloa.- La corrupción es uno de los principales problemas que aquejan al país, seguido de la inseguridad, señaló Haydeé Pérez Garrido.

Hacen falta espacios para la participación ciudadana en el estado, para generar condiciones menos prejuiciosas, pero las estrategias deben ser distintas y directas, a pesar de que no hay una receta que venga a acabar con este problema. Simplemente debe de haber más participación ciudadana, dijo la especialista.

La corrupción, manifestó, podría verse traducida de distintas maneras, por ejemplo, en las deficiencias del transporte público, la falta de mantenimiento en las calles y el alumbrado, el tipo de servicio de recolección de basura y el desorden en la construcción de fraccionamientos con irregularidades, entre otros.

Estrategias

La investigadora comentó que hay tres maneras de ver la corrupción y de entenderla: primero, qué es lo que se entiende por corrupción, ya que si se cree que solo es un tema de funcionarios, no se ha entendido nada; porque la estrategia es cacería de brujas, una cuestión de personas, y no es así como lo señaló, sino como un problema extendido que interactúa con el sector privado, y no un problema de personas.

Dijo que hay que trascender las consecuencias más allá de las económicas, porque se ignoran las afectaciones que la corrupción sistémica hace en contra de las personas.

Otro de los puntos que dio es cómo comprender la corrupción. Ante esto, dio varios ejemplos de los cuales indicó que los grandes esquemas de la corrupción en obra pública no solamente son económicos, tienen afectaciones en los derechos, como la salud y la educación, pues si las escuelas públicas carecen de mobiliario, no tienen condiciones, como aire acondicionado, pese al clima que se tiene en el estado, la calidad educativa es deficiente y se condiciona la estancia de los niños por cuotas; o si los hospitales no cuentan con camas o medicamentos suficientes, no tienen los servicios necesarios para la atención de enfermedades crónicas, o si hay una mala calidad de atención, indican un foco de corrupción.

Y la última fue cómo combatirla, donde expresó que Fundar establece que el combate a la corrupción no debe ser una lucha con participación exclusiva de las elites, es decir, no nada más de organizaciones empresariales o académicas, sino de grupos excluidos, como migrantes, comunidad LGBTTTI, mujeres, indígenas, campesinos, entre otros.

Para lograr esas condiciones, las organizaciones civiles, grupos sociales y minorías deben buscar empatar en una agenda común, con estrategias de cuidado y protección, y a partir de ello iniciar a cuestionar por las situaciones que se viven en colonias, pueblos, comunidades y ciudades del Estado.