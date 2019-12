Corte resuelve a favor de actualización del predial en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el resolutivo a la controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Culiacán en contra de la no actualización de los valores unitarios del suelo, aprobado por el Congreso del Estado en el 2018 para su aplicación en este 2019.

El fallo fue dado en la sesión del día de ayer, el cual declara procedente la controversia presentada por el Ayuntamiento de Culiacán y se declara la invalidez del artículo transitorio del decreto que establece los valores unitarios del uso del suelo de los 18 municipios del estado de Sinaloa sin alguna actualización o incremento correspondiente al índice inflacionario.

Reacciones

Al respecto, la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, María Victoria Sánchez, dijo que el Congreso deberá analizar de una forma más detallada y consciente, pues este resolutivo marca un precedente del respeto que se le debe guardar a las decisiones que tomen sus cabildos.

Por su parte, el diputado del PAN e integrante de dicha Comisión, Jorge Iván Villalobos, precisó que lo conducente por parte del Congreso del Estado en relación al fallo sería actualizar los valores catastrales del 2019 junto con el 2020 al Ayuntamiento de Culiacán, y así dar cumplimiento a lo dictado por la Suprema Corte.

Diputados, durante sesión ordinaria de ayer. Foto: El Debate

“Para el caso de Culiacán, ahora no le aplica el ar-tículo donde los dejan sin la actualización y el Congreso tendrá que actualizarlo el del 2019, pero ya es destiempo, lo que tendremos que hacer es actualizarse ambos años”, dijo.

Morena

En contraparte, la coordinadora de la bancada de Morena, Graciela Domínguez, reiteró que los diputados hicieron lo correcto al garantizar que los contribuyentes no pagarán más impuestos y que la Corte no consideró el tema a profundidad, pues no expuso motivos ni argumentación.