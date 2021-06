Costará 23 pesos el kilo de tortillas a partir del primero de julio en Sinaloa

Sinaloa.- Después de anunciado el tercer incremento en la masa por parte de las harineras que abastecen a las tortillerías de Sinaloa, se acuerda un aumento de dos pesos al kilogramo de tortillas en el estado.

Rafael Uriarte Quiroz, presidente de la Federación de la Industria de la Masa y la Tortilla explicó que a pesar de no estar de acuerdo con el incremento este es inevitable ante los repuntes que se han presentado en insumos, pero el problema que desencadenó el acuerdo fue el reciente anuncio de un histórico aumento en la tonelada de masa de maíz que supera los mil 600 pesos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especificó que fueron tres incremento los que se han anunciado y aplicado en el año en cuanto a la harina de maíz, lo que provocó que se estableciera que a partir del día primero de julio las tortillerías del norte cuenten con un precio máximo del kilogramo de 22 pesos y las del centro y sur de 23 pesos, aplicando un incremento de dos pesos por kilogramo.

Leer más: Policías caídos en Sinaloa, viudas en pie de lucha: tenemos derecho a homologación

"Esto es una situación que ya se va a dar, ya no hay vuelta atrás, salvo que mañana o pasado las harineras nos digan no va haber incremento, que la verdad lo veo muy difícil, cuando ellos lo anuncian es porque lo hacen y lo aplican y en la fecha que lo dicen, así que no creo que se de reversa en esto", reiteró Uriarte Quiroz.

En cuanto a la inconformidad con que se aplique el aumento en el precio por las tortillerías, el presidente de la federación de la masa y la tortilla dijo que este recae en que ante los repuntes en el precios de la tortilla, los comercios de venta caen considerablemente en ventas, por lo que la decisión será particular de cada uno de los industriales para determinar la cantidad de incremento que se aplicará a partir de este jueves.

Mariana Rodríguez se burla del inglés "británico" de Samuel García

Síguenos en