Covid-19 deja deserción y problemas emocionales en niños al cierre de gobierno de Quirino Ordaz

Hasta el momento son 281 mil niños trabajando en las escuelas, de los cuales aseguró, no se llega ni al uno por ciento de contagios con 92 personas que se han enfermado hasta el momento, de estos 18 ya se reincorporaron y 70 están en sus casas, situación que ha obligado a cerrar alrededor de 9 escuelas y 25 grupos escolares.

"Si es verdad que la pandemia a golpeado en algunos aspectos pero la escuela a contenido la gravedad en abandono de los niños en las escuelas, se había advertido de que era imposible no perder un tercio de los aprendizajes en los niños, sin embargo, en Sinaloa es menor, logrando estar por encima de la media nacional rescatando dos tercios", expuso Mejía López.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.