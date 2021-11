Covid-19, dengue e influenza ponen en jaque a pacientes y médicos en Sinaloa

La campaña de vacunación contra la influenza ya dio inicio a nivel nacional, mientras la de covid-19 permanece. Al respecto, Gabriela Alejandra Cuevas Sanabria, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, indicó a través de esta institución que la inmunización contra la influenza no se contrapone con la del covid-19 ni disminuye su efecto, pero dijo que sí es importante que quienes se hayan vacunado contra el SARS-CoV- 2 dejen pasar al menos 15 días antes de que les apliquen la de la influenza, siempre y cuando no tenga fiebre o algún problema de salud. De acuerdo con la especialista, quienes hayan padecido covid, lo ideal es que esperen 30 días para vacunarse contra la influenza.

México.- Durante los últimos cinco meses del año, la probabilidad de contraer el virus del dengue, la influenza o el covid-19 se incrementa . Factores como las lluvias, la estación del año y la permanencia de la pandemia por el SARS-CoV-2 determinan esta tipo de alerta sanitaria. No obstante, son los síntomas que comparten entre sí estas enfermedades, los que ponen en jaque no solo al paciente, sino también a los médicos, quienes deben realizar los diferentes test de laboratorio para dar un tratamiento adecuado.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.