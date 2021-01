Covid-19 ha cobrado la vida de más de 600 periodistas en el mundo

Culiacán, Sinaloa.- Hasta el último día del año 2020, 602 periodistas murieron por la COVID-19 en 59 países en 10 meses de 2020, es decir, 60 por mes, o dos por día, en promedio, anunció desde Ginebra la organización Press Emblem Campaign (PEC, Campaña Emblema de Prensa, en español). México, con 45 víctimas, ocupa la cuarto posición a nivel mundial.

Desde principios de marzo de 2020, el PEC inició este análisis para rendir homenaje a los periodistas muertos por el virus SARS-CoV-2 en todo el mundo.

De acuerdo con la organización Suiza, los trabajadores de los medios de comunicación han jugado un papel vital e importante en la lucha contra el virus, pues su principal función ha sido la de tener que informar sobre la propagación de la COVID-19.

Press Emblem Campaign destaca que la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación está particularmente en riesgo en esta crisis, porque deben continuar proporcionando información sobre este mal que aqueja al mundo.

"Varios de ellos murieron por falta de las medidas de protección adecuadas en el desempeño de su trabajo. Nuestro indicador de coronavirus está diseñado para poner nombres y caras a los números. El equipo de PEC ofrece sus condolencias a los familiares y compañeros de los fallecidos"

Las cifras

De acuerdo con la organización, de estos 602 periodistas que murieron debido a la COVID-19 hasta el 31 de diciembre, el primer lugar de los países más afectados es Perú, con 93 informadores fallecidos; le sigue Brasil, con 55; en tercer lugar, la India, con 53; México ocupa la cuarta posición, con 45; le sigue Ecuador, con 42; Bangladesh, con 41; Italia, 37; los Estados Unidos, 31; Pakistán, 22; Turquía, 17, y Reino Unido, con 13.

Con estos datos, se puede observar que América Latina lideró con más de la mitad de las víctimas conocidas, o 303 muertes, esta lista negra de fallecimientos. Le siguen Asia, con 145 muertes; Europa, con 94; América del Norte, con 32, y África, con 28.

"Debido a su profesión, los periodistas que salen al campo para informar están, de hecho, expuestos al virus. Algunos de ellos, especialmente los independientes y los fotógrafos, no pueden simplemente trabajar desde casa", dijo el secretario general de la PEC, Blaise Lempen.

Las historias

La PEC no sólo contabilizó estas muertes de periodistas, también muestra los rostros y nombres de aquellos que perdieron la vida ante este virus. Sobre los lamentables fallecimientos en México, el informe retoma los casos de la periodista Martha Acevedo, quien falleció por COVID-19. Martha Acevedo trabajó en diversos medios, entre ellos en El sol de León, donde fue editora y dirigía el portal Avenida digital. Esta información la dio a conocer su hija Vera Acevedo mediante una publicación de Facebook, compartió el informe.

Otro caso fue el pasado 11 de diciembre, cuando por medio de sus redes sociales había escrito un emotivo mensaje para despedir a su hermana Susana, quien también murió a causa del virus.

La mañana de este 12 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento en Hermosillo de Alán Aviña, quien trabajaba como reportero en la televisora nacional TV Azteca, a causa de COVID-19. A través de redes sociales se comenzó a difundir la información; mientras que sus compañeros del medio organizaron una colecta para ayudar a la familia del reportero y a cubrir los gastos funerarios.

La causa de muerte

Según este informe, en diciembre, los mayores incrementos se registraron en Brasil, con 12 casos más en un mes, y México, con 11. La diferencia entre las 489 víctimas contabilizadas hasta finales de noviembre por la PEC y las 602, hasta el 31 de diciembre, no significa que 113 periodistas murieran por el coronavirus en diciembre; de hecho, solo se conocieron las muertes durante las semanas anteriores, y fue hasta el mes de diciembre que se registraron en algunos países (como Italia, Turquía y Pakistán), menciona.

El número real de víctimas es ciertamente mayor, ya que a veces no se especifica la causa de la muerte de los periodistas o no se anuncia su muerte. En algunos países no existe información confiable.

El origen de la infección es a menudo difícil de determinar y no es posible diferenciar a los periodistas que se infectan en el trabajo de aquellos que se han infectado en su vida privada, aclara la organización.

La PEC respalda las solicitudes de asistencia financiera, cuando sea necesario, para las familias de los periodistas que han muerto a causa de la COVID-19. También comparte la opinión de que los trabajadores de los medios de comunicación deben tener acceso prioritario a la inmunización cuando así lo soliciten.

Contabilizar a las víctimas

El recuento de la PEC se basa en información de los medios locales, asociaciones nacionales de periodistas y corresponsales regionales de PEC.

El dato: primer lugar

Perú sigue siendo el país con el mayor número de muertos, con 93 trabajadores de los medios que han fallecido por el coronavirus desde marzo (según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú). Brasil ocupa el segundo lugar, con 55 víctimas, por delante de India (53 muertos) y México (45 muertos).