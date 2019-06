Crearán Comisión para reestructurar el Premio Nacional de Periodismo

Ciudad de México.- El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo (CCPNP), a propuesta del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera en su carácter de Presidente de este Consejo, acordó crear una Comisión que se encargue de presentar una propuesta de reestructuración del premio, desde establecer una Presidencia Colegiada, hasta analizar si el monto económico que se otorga a los premiados disminuye o se mantiene.

En Sesión del Consejo el Rector Guerra Liera presentó su informe de labores 2018-2019 al frente de este organismo que surgió en el año 2001 como una iniciativa ciudadana para reconocer el trabajo de los medios de comunicación y otorgar el Premio Nacional de Periodismo a los periodistas que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública. Este reconocimiento se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad.

Ante el fundador y consejero delegado del Consejo Ciudadano, don Luis Javier Solana, Guerra Liera se pronunció por que se busquen salidas para que este Premio Nacional de Periodismo se mantenga.

“Ya nos llegó la austeridad (…) lo peor que podemos hacer es perder la convocatoria a este reconocimiento, si la perdemos creo que va a ser un retroceso en nuestro país”, advirtió al considerar que el periodismo es un sector hostigado y amenazado y que la libertad de expresión nace con la seguridad salarial de la cual carecen los periodistas, así como de seguridad social, de cotizaciones, entre otros.

Foto: cortesía.

El dirigente universitario precisó que es necesario reestructurar algunos aspectos que permitan que este Consejo siga siendo viable, plantear estrategias para que este reconocimiento se siga dando tocando aspectos que van desde lo económico, lo que se oferta y el compromiso de las instituciones a las cuales se debe convencer que aportar aquí es garantizar la libertad de expresión y demostrar el interés que se tiene de que se mantenga esta libertad de expresión.

El Consejo está integrado por instituciones educativas, fundaciones, cámaras y asociaciones civiles y la UAS asumió la presidencia el 30 de mayo de 2018, por lo que este día el doctor Juan Eulogio Guerra Liera presentó su informe de actividades en el aspecto financiero, administrativo y fiscal; también se vieron asuntos como el estatus de las instituciones que conforman el Consejo y propuestas para nuevo financiamiento.

El Rector de la UAS expuso que existe una situación de crisis financiera en las universidades y una “crisis de trato” que les impide cumplir con compromisos como el pago de las cuotas anuales a este Consejo, ante lo cual propuso una estrategia que permita a este espacio seguir funcionando.

"Consideramos para la UAS un honor compartir este espacio, haber trabajado, estar aquí con don Javier y sobre todo hacer un esfuerzo por mantener este espacio (…) este sería un espacio de quienes impulsan más con ganas que con recursos el sostener y mantener como un derecho lo que sería la libertad de expresión y qué mejor manera que reconocer a quienes con sus plumas van más allá”, expresó.

Reflexionó que además de los recortes presupuestales, el atentado contra la autonomía de las universidades también se están presentando las denominadas iniciativas ciudadanas que pretenden cambiar la ley orgánica de las universidades situaciones que las han mantenido muy ocupadas y apegadas a una política de austeridad.

Foto: cortesía.

“Entiendo que estas universidades no puedan aportar porque están optimizando al interior de sus instituciones porque son salarios, son prestaciones, son aguinaldos, y se los digo hoy: este cierre de año creo que va hacer crisis la educación en el país, no va haber para los aguinaldos, probablemente las universidades a partir de agosto van a empezar ya con los problemas para complementar las quincenas del personal; es una situación de sobrevivencia, una situación de un trato que debe entenderse por parte del Estado de que en las Universidades no solo están las expresiones diversas, también está el último reducto que apoya el aspecto cultural, deportivo y eventos como este”, enfatizó.

Por su parte el fundador del Consejo Ciudadano, Javier Solana, hizo un público reconocimiento a la tarea que realizó al frente del mismo la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre todo porque lo hizo en momentos realmente difíciles y pese a ello ha mantenido en alto el pendón de este premio ciudadano.

“Quiero agradecerle y felicitar al Rector de la UAS por la tarea estupenda que ha hecho al frente de este Consejo, pienso que sí debemos tener esa convicción de que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer (…) es una necesidad que permanezca este tipo de eventos, y debemos agradecer que las universidades se hayan hecho cargo”, opinó.

El Consejo aprobó que la UAS se mantenga en la Presidencia mientras se tienen los resultados del trabajo que realice la Comisión que se encargará de hacer propuestas de reestructuración la cual quedó integrada por representantes de las universidades autónomas de Sinaloa (UAS), de Nuevo León (UANL), Metropolitana (UAM), la Universidad Veracruzana, Aula Abierta y Javier Solana.