Crearán estrategia para mejorar la recolección de basura en Culiacán

Sinaloa.- Por las deficiencias presentadas en el servicio de recolección de basura, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció un cambio de estrategia, iniciando por la plantilla laboral, y con esto atender la demanda de la ciudadanía, que pide mejoras en el servicio.

El Ayuntamiento detectó que el personal sindicalizado culmina sus labores una vez llegada su hora de salida, sin importar si han concluido su ruta o no. En algunos casos hay rutas en el servicio de recolección de basura que no se terminan, ya que el empleado basificado tiene que regresar a dejar los desechos y la unidad para no salir después de su hora programada.

Esta medida ha hecho que Estrada Ferreiro, personal de Recursos Humanos y de Servicios Públicos busquen crear un programa estratégico, y que no ocurra estas acciones por parte de los sindicalizados.

Otra de las acciones que genera la deficiencia es que, tanto personal sindicalizado como eventual o de confianza, atienden la recolección de basura del sector privado, lo que está prohibido, ya que las empresas deberán pagar un servicio privado, porque no es facultad del Ayuntamiento atenderles esta necesidad, y lo mismo ocurre en los residenciales con coto privado; tal es el caso de La Primavera, en donde se les suspendió la recolección, ya que se estaba prestando de manera irregular.

El presidente municipal dijo que, de haber pruebas, como fotos y videos, se harán los despidos de personal que cometa esta falta.

Ahorros

El Gobierno de Culiacán anunció que también se requiere hacer modificaciones en las rutas, con el fin de tener ahorros en el gasto de combustible, esto sin descuidar la recolección de basura, por lo que para esto se están adquiriendo más unidades para dar un servicio oportuno.

Se han recaudado 37 millones de pesos en el pago al predial

La tesorera Issel Guillermina Soto González informó que en 17 días que inició la campaña para el pago al impuesto predial se han logrado recaudar alrededor de 37 millones de pesos. Esto representa el incremento de un 100 por ciento de recaudación, en el comparativo del primero de enero al 17 de enero del 2019, donde apenas el año pasado se llevaba una recaudación de 18 millones de pesos.

Para este año, el Gobierno de Culiacán espera una recaudación de 600 millones de pesos durante el año. Además, se informó que el cobro por notificación de adeudo al predial lo tiene que pagar el contribuyente, por lo que esto se verá reflejado cuando se acuda a ventanilla a realizar el trámite. La fecha límite para pagar el predial sin que se genere interés es hasta marzo.