Crece el estado crítico de almacenamiento en las 11 presas de Sinaloa 

Reitero que esto se realizará en coordinación con los municipios ya que son ellos quienes tienen el panorama de las comunidades que más necesitan el servicio, además destacó que se estará trabajando para que la solución al tema de la sequía no sea solamente llevar pipas a los lugares donde no tienen agua, sino que se aplique una estrategia integral de la mano de CONAGUA y otros actores que incluya la captación, almacenamiento, tratamiento, ahorro y uso eficiente del líquido para que las juntas locales puedan permitir una mayor disponibilidad del recurso en un futuro.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.