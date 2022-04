Crece el rezago de aplicación del recurso del Impuesto Estatal Sobre Hospedaje: Hoteleros de Culiacán

Con el fin de levantar la ocupación hotelera con la llegada de nuevos turistas al municipio, el presidente de hoteleros dijo que se han presentado algunos proyectos de promoción, mismos que se mantienen analizando por la falta de recursos, dinero que no ha dejado de recaudarse en ningún momento y hacerse llegar al gobierno del estado , mismo que se obtiene de un porcentaje del pago por hospedaje de los huéspedes de los hoteles.

Destacó, que la secretaría de turismo se mantiene sin recursos para llevar a cabo programas de promoción del destino, a pesar de que son 12 millones de pesos mensuales los que se recaudan por el impuesto al hospedaje que están etiquetados para este fin, problema por el que se a solicitado en reiteradas ocasiones un acercamiento con Rocha Moya para saber cuál es el destino que se le está dando al recurso, y hasta el momento no se a tenido respuesta.

Culiacán, Sinaloa.- Desde que inició la administración del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, no se ha aplicado el recurso correspondiente al Impuesto Estatal Sobre Hospedaje , por lo que suman 5 meses de rezago, lamentó José Manuel de la Rivas, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Culiacán .

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.