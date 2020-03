Cristina, madre de 5, pierde trabajo por medidas contra el coronavirus en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- María Cristina vecina de la ampliación El Bicentenario tiene cinco hijos de, 2,5,7,9 y 12 años de edad y en la actualidad no sabe que hacer porque ya se quedó sin trabajo debido a que la celda en donde pepenaba se cerró con la finalidad de evitar contagios por el coronavirus.

Ella al igual que decenas de familias que viven de lo que reciclan del basurón municipal de Culiacán están asustados porque no saben que harán si el cierre se prolongan por mucho tiempo.

Ellos no cuentan con recursos para comprar comida suficiente, tampoco cuentan con seguridad social ni medicamentos.

En esta colonia pegada al basurón hay una gran cantidad de niños y personas de la tercera edad que no realizan ninguna acción preventiva para evitar los contagios de coronavirus la información no ha llegado a ellos porque muchos no tienen internet.

Algunos niños corren descalzos y sin ninguna protección por la colonia. A este lugar no han acudido autoridades de salud ni del Ayuntamiento a explicarles lo que esta pasando ni tampoco a brindarles apoyos.