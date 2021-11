Critica Gene Bojórquez que presionen y juegen con el Congreso de Sinaloa por juicio a regidores del PAS

Mazatlán, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya no puede meter las manos en el conflicto entre el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benitez Torres y los regidores del PAS, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gene Rene Bojórquez Ruiz, quien convocó a un acuerdo político entre el Cabildo y el presidente municipal para la toma de decisiones colegiadas y no de una sola persona, para no andar jugando y presionando al Poder Legislativo con peticiones de juicio político a los pasistas.

El pronunciamiento de Rocha Moya, dijo que se centra en la petición de que se pongan de acuerdo el alcalde con los integrantes de Cabildo, que se realizará mediante el diálogo y que en las democracias no se tienen acuerdos de inmediato y tampoco que una persona diga "lo que es y no es y que el cuerpo colegiado decida a los funcionarios que van a estar".

En el planteamiento anterior, consideró que la recomendación sería en los nombramientos de secretario del Ayuntamiento, tesorero y el oficial mayor, que en su opinión en estos días va a llegar a su fin y que no considera que el conflicto escale a situaciones mayores. De lo contrario, el Congreso del Estado podrá iniciar cualquier juicio de procedencia o iniciar otros tipos de procesos legales.

El legislador pidió seriedad con la petición de juicio político a los regidores del PAS, que primero no se ratifica la solicitud de desafuero de los ediles y luego se presenta otro oficio, que más bien, insistió, "se trata de presionar para que hagas algo y sino lo logré, te vuelvo a presionar y no estamos en las circunstancias de estar jugando con los órganos legislativos".

Mencionó que se destistieron la solicitud de juicio político a los regidores del PAS, porque la síndica procuradora de Mazatlán no ratificó la denuncia hecha ante el Poder Legislativo de este estado, de conformidad al escrito que presentó y que no acudió a cumplir con este requisito.

Bojórquez Ruiz señaló que el Cabildo representa a diversos sectores de la sociedad y tienen que ser escuchados.

