Critica Sergio Mario Arredondo reforma eléctrica: nadie sabe si la CFE bajará el precio de la luz

Sinaloa.- Con la reforma energética nadie sabe si bajará el precio de la energía eléctrica, porque el Gobierno federal no ha dado una explicación seria y clara, y el único mensaje es que habrá un retroceso y se regresará a la época de los monopolios con el 56% del mercado que controlará la CFE, consideró el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, Sergio Mario Arredondo Salas.

“Aprobar la reforma eléctrica como la plantea Morena, sería un retroceso más para el país, sería como bajar a México del barco en el mundo entero navega, el de las energías limpias, en el cuidado del medio ambiente”, dijo el priista sobre la Reforma Eléctrica que promueve el Gobierno Federal.

“Reactivar las viejas plantas que funcionan a partir principalmente de combustóleo, nos lleva a contaminar más nuestro el medio ambiente, nuestro aire, tierra y mares, regresar a un esquema de que las economías modernas están dejando y otras ya las han desechado por perjudicial, es poner una barrera a las energías limpias en nuestro país”, afirmó.

Leer más: "Estoy picando piedra y el tema no está cerrado", Roxana Rubio insiste en tener bancada legislativa del PAN

Detalló el diputado que esta reforma pretende limitar la generación de energías limpias por parte de empresas privadas hasta en un 46 por ciento, cuando lo evidente es requerimos mayor inversión en este tipo de esquemas.

“Darle todo el control a la CFE, al menos un 56 por ciento del mercado, es vulnerar los acuerdos e inversiones ya presentes en nuestro país, es volver a la época de los monopolios del estado, esos que también el mundo, las economías modernas han dejado décadas atrás”, precisó.

En ese sentido, Arredondo Salas señaló que “a la inversión privada se manda un mensaje de incertidumbre, algo que ya nos ha afectado mucho en materia de crecimiento económico. Pelear con el mundo, con nuestros socios comerciales no es ninguna defensa de nuestro país, es por el contrario aislarnos y perder oportunidades de crecimiento”.

El diputado integrante de la bancada de PRI en el Congreso del Estado reveló su preocupación de que a los mexicanos se nos dice que la Reforma Energética que manda el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, reducirá el precio de la energía eléctrica, “pero no tenemos una explicación seria, con claridad y fundamentada, de cómo se lograría esto”.

Leer más: Rechaza alcalde de Culiacán, propuesta del gobernador Rocha

Ante este escenario, Sergio Mario Arredondo en su visión de país sostiene que México no puede ir en sentido contrario a las naciones desarrolladas del mundo y que este asunto en particular, no puede estar cerrado al diálogo, a la reflexión y a la posibilidad de mejorar nuestro marco legal.