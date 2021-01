Critica delegado del PRD a alcalde de Culiacán por mural de AMLO

Sinaloa.- Marco Aurelio Vázquez, delegado del PRD en Sinaloa, criticó al alcalde Jesús Estrada Ferreiro por el mural que colocó en el Ayuntamiento de Culiacán.

Los héroes no nacen por auto denominación, los héroes se decretan una vez evaluado el trabajo, mencionó, Marco Aurelio Vázquez, delegado del PRD en Sinaloa, al ser cuestionado sobre su opinión sobre el mural de la 4T, colocado en el Ayuntamiento de Culiacán, donde se puede observar al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que, ésta acción por parte del alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, le parece una gran irresponsabilidad, ya que, aunque no está en contra de que se le dé reconocimiento social, democrático, electoral o cualquier otro ámbito, aun no se sabe exactamente cuál va a ser la valoración del gobierno de López Obrador, debido a que, apenas han transcurrido dos años, por lo que considera que aún no se le puede catalogar positiva o negativamente.

Incluso, señaló que, en el caso de que esto pudiera ser una estrategia de campaña electoral, con lo que Estrada Ferreiro, busque la oportunidad de reelegirse, los partidos tendrían que llevarlo a revisión y en caso de ser un delito habría que aplicar sanciones. Finalmente dijo que, sólo son suposiciones y/o interpretaciones que no pueden asegurarlo.

