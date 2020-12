Critican aumento presupuestal a Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como una burla califica Alma Rosa Rojo Medina que para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito, el Ejecutivo Estatal esté proponiendo sólo un aumento de dos pesos para el presupuesto del 2021. Además indicó que ni siquiera les entregan el dinero presupuestado lo que es injusto y afecta directamente a las víctimas y en algunos de los casos se trata de personas en situación económica muy vulnerable. En la actualidad a esta comisión aún no les entregan un fondo de 10 millones de pesos del presupuesto de este año y el gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha dado explicaciones porque no libera este recurso o bien que explique en qué se lo gastaron.

La presidenta de la asociación de búsqueda de personas desaparecidas Voces Unidas por la Vida, indicó que este año los grupos de búsqueda han recibido mucho apoyo de parte del comisionado Óscar Fidel Gonzalez Medivil, en lo que se refiere al gasto de los funerales de algunos desaparecidos localizados en fosas clandestinas y también les ha ayudado para los gastos de alimentación y agua, pero requiere que se le dé más presupuesto porque son miles de víctimas las que hay en el año en el estado.

Reprochó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y sus funcionarios no tengan acercamiento ni empatía por las víctimas del delito.

A la Comisión encargada de la atención a víctimas le asignaron un presupuesto de poco más de 17 millones de pesos para este 2020, pero sólo le han entregado menos de 7 millones de pesos y les adeudan un fondo de 10 millones de pesos.