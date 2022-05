Critican desinterés político y legislativo para proteger a periodistas en Sinaloa

Sinaloa.- Mientras las agresiones, estigmatización y asesinatos de periodistas golpean Sinaloa, legisladores mantienen en la ‘congeladora’ la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Organizaciones como la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa e Iniciativa Sinaloa han reclamado a los diputados que el reprobable crimen contra Luis Enrique Ramírez, columnista de Debate, ocurre justo cuando la propuesta de ley ha sido parada durante tres años.

Óscar Loza Ochoa compartió que esta ley hace la petición del establecimiento de un organismo que dé atención y seguimiento a los casos de periodistas agredidos, amenazados o vulnerados por su labor. Además, plantea un mapa de riesgos en las principales zonas de tragedia para los periodistas, para que haya una atención muy puntual sobre esos lugares.

Presupuesto

El activista y fundador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa destacó que existe falta de voluntad política de los legisladores para sacar adelante este proyecto de ley, y el presupuesto para ejercerla no debe ser tampoco un impedimento.

“Estamos en deuda como Estado, por eso urge, y en estos tres años, me pregunto yo si no han encontrado la manera. Los recursos mínimos que se necesitan, no es la gran cantidad, pero cualquier tipo de recursos no se compara con la pérdida de una de las vidas que hemos perdido”, lanzó.

Desinterés político

Al respecto, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, coincidió en que hay desinterés legislativo y puede más el tema del poder político que las causas sociales y el agravio que están sufriendo tanto el gremio periodístico como las personas defensoras de derechos humanos.

“La principal justificante que nos han dado tanto la legislatura pasada como esta es un tema que viene siguiendo órdenes desde lo federal”, compartió. Lo anterior, al señalar que han sacado otras leyes con línea política federal, como la del aborto.

León Fontes señaló que, ante el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, los legisladores vuelven a prometer que sacarán la ley adelante, “que ya hay un compromiso, pero realmente están dándole más pausa, están haciendo tiempo para ver qué les dicen desde lo nacional; y mientras eso suceda, pasa esto, lo que pasó con Luis Enrique”.

Loza Ochoa añadió que en febrero del 2022 formaron parte de un Parlamento Abierto sobre esta ley y, aunque desde ese momento hubo el compromiso de sacarla, recordó que ya pasaron dos meses y lo que va de mayo, y todavía los legisladores no tienen una fecha fija para analizar la iniciativa en el pleno del Congreso.

Reclamo

Los activistas hicieron un llamado a que la autoridad tenga un compromiso real con el gremio y reconocieron que el primer paso es aprobar la ley y, posteriormente, comprometerse a que pueda cumplirse.

De enero a octubre del 2021, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa registró 14 casos de periodistas agredidos: 9 reporteros, 3 editorialistas y 2 moneros, que pertenecen a siete medios de comunicación en Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y El Fuerte.

Propuesta de Ley

Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos de Sinaloa propusieron una iniciativa de Ley de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos desde el 13 de junio de 2019.

Objetivos

El propósito de la ley es proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en Sinaloa, así como garantizar el goce de condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo.

Implementación

Toda agresión o amenaza a periodistas y personas defensoras de derechos humanos será atendida e investigada de manera inmediata y oficiosa por las autoridades correspondientes, indica la iniciativa.

Mujeres periodistas

Cuando la amenaza o agresión se dirija a una mujer, tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque diferenciado con la perspectiva de género, de acuerdo con el artículo 4.

Protección

Plantea la creación de un instituto como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión que dé seguimiento a las denuncias.