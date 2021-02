¿Cuál es la cobertura de vacunación en el estado Sinaloa?

Sinaloa.- Aunque en México se expone poco el problema de vacunación, de acuerdo con expertos, la carencias en este ámbito serían crecientes en los próximos años si no se corrige el camino, en primer lugar, porque faltan insumos para concretar y finalizar campañas; esto en parte tiene que ver con la desorganización para adquirirlos, como en el decremento presupuestal para la compra de insumos vacunales.

Dada la situación, Sinaloa no queda exenta de este problema y, de acuerdo con el doctor Cristhian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, una de las principales razones por las que no se aplican algunos biológicos es justamente la carencia de ellos.

Además, en entrevista para Debate, el médico epidemiólogo sinaloense Adolfo Entzana Galindo y el médico infectólogo vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), Benjamín Madrigal Alonso, dieron su opinión sobre esta situación sinaloense.

Campañas en Sinaloa

De acuerdo con Cristhian Aldo Muñoz, director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa, la vacunación en Sinaloa actualmente se enfoca en inmunizar a adultos mayores, a los niños y niñas entre 0 y 6 meses, y luego de 1 hasta los 6 años; por supuesto, se prioriza proteger contra algunas enfermedades a los grupos de alto riesgo, como son las embarazadas, las personas con diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades crónicas.

De acuerdo con el médico encargado de la Promoción de la Salud en Sinaloa, el 31 de diciembre finalizó la campaña de vacunación 2020 y “ya en el mes de marzo reiniciará la campaña de vacunación con el tema de la influenza, y vamos a estar en condiciones de seguir vacunando a los grupos que ya te mencioné”, dijo, refiriéndose a que la campaña inicia con la aplicación de las vacunas contra la influenza, que se aplica a niños desde los 6 meses hasta adultos mayores de 85 y más, explicó.

Siendo esta la campaña más fuerte, él tiene conocimiento de que en el estado se aplicaron 830 mil vacunas contra la influenza, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la Secretaría de Salud, correspondiendo a esta última la aplicación de 329 mil dosis.

Datos bajos y altos para vacunación

En los datos proporcionados por Muñoz Madrid se observan coberturas que van desde 33.3 por ciento hasta el 170.6 por ciento a lo largo de los últimos 5 años (2015 al 2020), para las diferentes campañas de vacunación aplicadas para distintas edades poblacionales, incluyendo la vacuna de influenza. Estas discrepancias en porcentaje se deben —según el portavoz de la Secretaría de Salud de Sinaloa— a que en algunos años no se han tenido los biológicos suficientes o porque no llegan en tiempo las vacunas, y por esto no se cumple con la meta programada (una meta fijada desde gobierno federal).

Asimismo, en algunas ocasiones sí se tenía el biológico, pero la gente no acude a vacunarse, según comentó Muñoz, por lo tanto, se almacena hasta que es posible aplicarlo al año siguiente. Esto incrementa el porcentaje fijado el año subsecuente, explicó.

Se carece de algunos insumos

De acuerdo con el doctor Muñoz, en Sinaloa se aplican todas las vacunas que están implementadas en el esquema nacional de vacunación para los mexicanos, pero lamentablemente desde el 2018 se tiene carencia de la vacuna BCG (bacilo de Calmette-Guerin), que es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis (TB), que suele aplicarse a niños al nacer y también a las mujeres embarazadas, para prevenir la infección desde antes del nacimiento, “la BCG está pendiente, todavía no hemos tenido respuesta”, mencionó el funcionario, recalcando que sí se ha solicitado a federación.

Cristhian comentó que afortunadamente sí se ha tenido disponibilidad del resto de vacunas, “ahorita tenemos un esquema en el que lo que nos falta únicamente es la BCG, técnicamente, por una falta de producción nacional y mundial, ya que el resto de las vacunas se están aplicando de manera normal en el estado y los Centros de Salud que nosotros manejamos”, dijo, adjudicando que la empresa que la producía no ha surtido al gobierno federal.

“De hecho, las vacunas no las adquirimos en los estados, las vacunas son adquiridas a nivel nacional, y ellos nos envían únicamente el producto, el biológico, para nosotros aplicarlo en la población”, declaró.

Descentralización puede afectar

En opinión del epidemiólogo Adolfo Entzana Galindo, el problema de la escasez de vacunas también radica en el hecho de que en esta administración federal se haya quitado autonomía a los estados para adquirir estos insumos de forma independiente, y se estarían restando posibilidades de vacunar a una mayor población.

Lamentablemente, ahora el estado no tiene “voz ni voto” en cuanto a la vacunación se refiere. “A partir de que entra este sexenio, se centralizan las compras, y es cuando ha habido un poco más de desabasto”, ya que se han limitado a los laboratorios que fueron acusados de corrupción, de acuerdo a lo dicho por el gobierno federal, mencionó Entzana.

¿Qué metas se desean alcanzar?

Para Benjamín Madrigal Alonso, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, el reporte de vacunación de SSA Sinaloa le parece preocupante, puesto que reportar la vacunación en términos de metas que no se fijan respecto a la población que se desea proteger cae en un sinsentido, “si yo tengo mi cobertura al 170 por ciento, tristemente significa una cosa, que no sé ni cuánta gente tengo. O sea, yo establezco mis metas de vacunación con base en la población.

Si tengo 170 adultos mayores, yo voy a vacunar a 170 adultos mayores, esa es mi meta; y si llego a vacunar a 170, he cubierto el 100 por ciento de mis adultos mayores”, ejemplificó el infectólogo.

Sin embargo, en la información no se dejó en claro por parte de SSA Sinaloa cuál es la base para establecer las metas de vacunación, y esto puede significar que si bien las cifras dadas por Secretaría de Salud lucen bien en cuanto a porcentajes, no se aclara si realmente se está cubriendo a la población objetivo en cada caso, sean niños, adultos, mujeres embarazadas o adultos mayores.

¿Se alcanza a la población objetivo?

Dar los datos no sería ningún problema para la SSA, ya que, según Madrigal, se tienen actualmente estadísticas muy confiables para la población en el Instituto Nacional para la Estadística y Geografía (Inegi). La otra cosa que preocupa a Benjamín es que, aún dentro de una meta propuesta, en algunos años no se alcanza ni siquiera al 40 por ciento de esta, lo que significaría que sería mucha la población fuera de los esquemas de vacunación en Sinaloa. Si se viera en números, quizá estos serían aún más preocupantes para el infectólogo.

De hecho, haciendo un pequeño análisis de los datos enviados contra la población en Sinaloa, podemos determinar que, por ejemplo, en 2018 la suma de las vacunas aplicadas a la población dentro del esquema nacional abarcarían un total de 239 mil 964 de personas vacunadas en el estado (sacando a la vacuna de la influenza, que se aplica a todas las edades), lo que representaría solamente un 7.86 por ciento de la población sinaloense inmunizada durante ese año por la SSA, ya que ese año la población total llegó a ser de 3 millones 050 mil 355 habitantes.

Para 2019 había un total de 3 millones 074 mil 233 sinaloenses de 0 a 80 años y más; el porcentaje de la suma de las vacunas de la cartilla otorgadas a la población ese año en el estado fue de 7.18 por ciento de la población total. Para el 2020, el porcentaje de vacunas otorgadas a la población, sin contar la inmunización contra influenza, fue de 197 mil 649, lo que representa un porcentaje del 6.53, de acuerdo a la población total reportada por el Inegi ese año (3 millones 026 mil 943 personas).

El anterior ejercicio nos sitúa solamente en una perspectiva del alcance de vacunación, ya que sería importante analizar cada estrato de la población que recibe cada tipo de vacunas en la cartilla nacional, añadiendo el margen de población blanco para la SSA en Sinaloa, y entonces ver cuál es la población menos o más atendida en cuanto a vacunas se refiere. Madrigal considera que la realidad en México en cuanto a vacunación es preocupante, y que no siempre se tiene una perspectiva más cercana de la realidad.

Otros faltantes y pendientes

Además de la falta de la vacuna contra tuberculosis, en Sinaloa también ha faltado la vacuna contra el tétanos, pero, según asegura Cristhian, afortunadamente no ha habido problemas con esta enfermedad ni con la tuberculosis en el estado.

De acuerdo con el encargado de la Promoción de la Salud, por ahora en Sinaloa la SSA se concentra en trabajar en la prevención de enfermedades respiratorias, que son las de mayor incidencia “no hemos tenido casos activos de tétanos, ni muchos menos de otras enfermedades, pero de influenza y de otras (enfermedades respiratorias) que ya existen, ya las tenemos controladas”, dijo.

En cuanto a la vacunación a adolescentes, Cristhian platicó que él no tenía conocimiento de que se estuviera aplicando alguna vacuna a este grupo, y aseguró que no es un grupo etario en el que sea necesario aplicar alguna inmunización, solamente se realiza cuando presenten situaciones de emergencias, como en accidentes y cortaduras, aplicando el activo contra tétanos, “pero de ahí en fuera, son el grupo que tiene menos carga en materia de vacunación”, pues la carga de vacunas se la llevan “los niños de 0 a 5 años, los niños de 6 a 12 años, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades cronicodegenerativas”, aseveró Muñoz.

Para entender

Decrece presupuesto para vacunas

Aunado a los problemas de la baja cobertura de vacunación en el país, se suma también el hecho de que ya no se invierte lo mismo en vacunas en México desde hace años. Al respecto, el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam) registraba que para el 2020 se destinaron 5 mil 984 millones de pesos para la adquisición de insumos vacunales, 2 mil 58 millones menos que en 2019, y 3 mil 733 millones menos que en el 2018, lo que a su vez impactó en el número de vacunas adquiridas.

El Inefam registró que para el 2020 se adquirieron solamente 15.1 millones de piezas de vacunas, lo que significó una cantidad de 5.7 millones menos que en 2019 y 29.2 millones menos que en 2018. Además, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en 2021 la SSA contaría con un presupuesto menor al año anterior para el plan de vacunación completo de este año, cayendo en siete millones de pesos respecto al 2020, año en el que se destinaron 2 mil 161 millones de pesos para vacunación.

35 casos de tétanos fueron reportados en México el 2019 (OMS-OPS, 2020).

Prevenir

En 2020, Sinaloa contó con 28 780 dosis de vacuna SRP, que previene el sarampión, la paroditis o paperas y la rubéola (SSA, 2020).

874 Casos de tosferina se reportaron en México en 2019, se prevé aumenten (OMS-OPS, 2020).

Programa

La vacunación universal se otorga todo el año en las unidades de salud que cuentan con el servicio. El programa se aplica a los menores de 8 años, según los esquemas básicos y

complementarios para los diferentes grupos de población (SSA, 2020).

196 Casos de sarampión fueron reportados por SSA en el centro del país durante el 2020.

El Dato

Cobertura

En el último reporte sobre cobertura de vacunación para México se anotaba el bajo alcance en el país para lograr la prevención de enfermedades, como tuberculosis, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, sarampión, infecciones de neumococo, hepatitis B, rubéola, rotavirus y tétanos (OMS-OPS, 2020).