¿Cuándo abren los moteles?: De lo más buscado en Culiacán según Google

Culiacán, Sinaloa.- Google Trends es una página de Google que muestra las tendencias de búsqueda en varios países, y hoy, al buscar términos relacionados con la pregunta "¿Cuándo abren moteles?" se observó que Sinaloa tiene el primer lugar en búsquedas de la pregunta, y por ende, de la respuesta.

Sí usted se dirige a Google Trends y en el apartado donde dice Explorar temas, escribe "cuando abren moteles" y acto seguido selecciona el plazo "Últimos 7 días", la página comenzará a cargar un mapa y términos de búsqueda relacionados.

Así usted podrá corroborar como le explicamos aquí, que Sinaloa es el estado donde más han buscado resolver esta pregunta. Seguido de Queretáro y Yucatán.

Sin embargo, si nos vamos a la parte debajo del mapa, nos podremos percatar que en la tabla "Consultas relacionadas", "cuando abren los moteles" es el primer término que se relaciona a la consulta hecha, obvio.

Consulta realizada el 20 de junio del 2020. Foto: Captura de pantalla

Mientras que el segundo y el cuarto término relacionado son "Moteles Culiacán" y "Cuaándo abren los moteles en Culiacán".

Cabe señalar, que en Sinaloa los moteles fueron de los primeros negocios cerrados por Protección Civil del Estado e Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán, desde el pasado 3 de abril.

Sinaloa es el estado donde más han buscado. Foto: Captura de pantalla

Aunque algunos moteles continuaron abiertos después de esa fecha, terminaron por ser detectados por las autoridades y fueron sancionados con una clausura temporal. Así le ocurrió a dos moteles en Culiacán el pasado 24 de abril.

Por otra parte, la pregunta que inició todo esto, aún no puede ser resuelta, pues las autoridades no han dado una fecha específica para la reapertura de estos negocios. A pesar de la especulación de la reactivación de hoteles en Mazatlán.

"Moteles Culiacán" y "Cuándo abren los moteles en Culiacán" son dos de los cinco términos más buscados del país respecto a la consulta original. Foto: Captura de pantalla

Es debido a que Sinaloa aún se encuentra en Semáforo rojo (solo hasta este 20 de junio) que no se ha decidido a abrir estos negocios. De hecho, con el cambio a color naranja que se hará este 23 de junio, no se ha inlcuído a los moteles para su reapertura, así que mis estimados culiacanenses y mochitenses, aún no hay respuesta.

