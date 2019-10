Cuando la vida queda en un fuego cruzado: Testimonios de la balacera en Culiacán

Sinaloa.- Juan, de 64 años, quedó atrapado entre dos fuegos en Culiacán. Él viajaba el jueves en un camión urbano de la ruta Bachigualato, el 19, y antes de pasar el puente Rafael Buelna se dio el encontronazo. Iban tres o cuatro carros de soldados, y en medio estaban cinco carros civiles y dos camiones de pasajeros, el Issstesin y el Bachigualato.

Atrás venían policías ministeriales, y allí empezaron los disparos contra los policías y los soldados.

Después, su camino de regreso a casa, a pie, estuvo lleno de pánico: escenas dantescas, sangre, muerte, desolación, detonaciones a lo lejos... Era un Culiacán diferente, nunca visto: una zona de guerra.

«Parecía el momento final»

Narra haber quedado en medio de dos fuegos, una situación horrible, de estruendos, sin poder escuchar nada, todos en el suelo: «Yo metí la cabeza debajo de un asiento y me puse mi maletín cerca del corazón. Todos en el camión encomendándose a Dios, rezando al mismo tiempo un Padre Nuestro, incluso el chofer pidiendo perdón a su mamá por si en algo la ofendió. Así como podíamos, marcábamos el celular, comunicándonos con nuestras familias; les decíamos que los queríamos mucho, que, si no lográbamos salir de esta situación, que fueran siempre unidos, que se cuidaran mucho, que tuvieran presente siempre que los quiero mucho».

La balacera no cesaba, se escuchaba como una metralleta hacia toda la fila de carros que iban circulando. Incluso poncharon las llantas de todas las unidades y pensaron que sería el final: «Parecía que nos tocaba el turno, que era nuestro momento final. Estaban acorralándose ellos (los hombres armados) con las policías, y por eso se oían estruendos. Nos hallábamos así, acostados, como taparnos los oídos, gente que entraba en histeria; un muchachito parapléjico, lo estábamos auxiliando, acostado, todos al mismo tiempo orando con fe el Salmo 22: el Señor es mi pastor, nada me faltará».

En ese momento, pensaron lo peor, todo era insoportable, los disparos parecían aproximarse hacia la fila de carros, el tableteo era intenso. Se bajaron del camión en plena refriega y corrieron hacia la alameda del río Humaya. De pronto parecían calmarse los disparos, y luego reiniciaban con más intensidad.

El refugio

Era el momento en que ardía Culiacán. Al mismo tiempo, familias comían en restaurantes, compraban en los comercios o estaban en tránsito.

Juan cuenta que querían refugiarse en alguna tienda, pero los comercios del sector tenían los vidrios rotos. De pronto vieron a dos personas entrar corriendo a un establecimiento de venta de tejas, por lo que ellos también entraron y llenaron la oficina.

«Todos en el suelo, más protegidos que en el camión, y lo logramos porque decía la gente: “Hay una tregua”».

Hoy, agradece a los encargados del negocio que les dieron alojo, incluidos niños de 4 y 6 años, todos tirados en el piso, compartiendo una botella de agua: «Es algo espantoso, horrible. Yo creo que, en Irak, en los países árabes donde hay guerra, se quedan muy abajo en comparación a lo que vivimos con más de quince minutos de disparos de tanta metralleta y no podernos mover de ahí».

Ya cuando los carros empezaron a circular, empezaron a salir en grupo del negocio, no sin antes abrazar en agradecimiento a los dueños: «Señoras dándoles besos por habernos refugiado. Les dijimos todos que íbamos a volver para darles otros abrazos. Bendito ese negocio. Volvimos a nacer».

Cuenta que, al retomar el camino a casa, en cada esquina por puños juntaban casquillos de balas; también juntaron por la Escuela de Medicina. Encontraron camiones incendiados que agarraron para bloquear las calles, vehículos del servicio de recolección de basura y góndolas. «Ver tanto muerto en el río Humaya, el Ejército siguiéndolos por adentro del río con los helicópteros, algo que nunca pensé ver en mi vida».

Gracias a Dios por estar vivo

Juan envió fotos de los casquillos que había juntado camino a pie a su casa, pues no había urbanos; temían más balaceras cuando pasaba por Soriana Universitarios.

De pronto, nuevamente escucha el sonar de las metrallas, a la altura de Soriana. «Se escucharon como bazucas —afirmó—, diferentes armas repeliendo, cuerpos tirados de gente muerta, algo dantesco, personas con ropa tipo militar».

Al preguntarle a los militares que los estaban evacuando si los caídos eran de su gente, estos les confirmaron que no, que iban disfrazados.

Mucha gente se reguardó nuevamente en la Coppel, junto a Soriana; otros intentaban regresar a sus hogares y caminaban por el bulevar Universitarios, rumbo a Ciudad Universitaria, hacia La Lima, Los Ángeles y otros sectores.

Agradece el trabajo del Ejército en las labores de evacuación durante el fuego cruzado.

Admite que nunca esperó vivir una situación como esta, por lo que hoy da gracias a Dios el estar en su casa para contarla.

El eterno camino a casa de una señora de 40 años

«Ayer me comentó mi jefe: “Es el momento de irse a sus casas”. Dejé mi camioneta en el trabajo —porque según las estaban quitando—, me voy de raite a casa. Al llegar al puente —ya cerca del destino, que hasta pensé ya falta poco— se detienen los carros y vemos gente que se baja de ellos y empiezan a correr y nos dicen “regresen, están quitando los carros”. Alcanzo a ver de lejos camionetas atravesadas y gente con armas largas. Me bajo del carro y corro, alcanzo en el camino a una muchacha y sigo con ella, y me dice: “Aquí cerca vive un cuñado, vente”. En ese momento decido hablarle a mi esposo y decirle lo que pasa, como para que sepa por si me pasaba algo, como despidiéndome; además, quería saber si mi hijo había llegado a casa, y cuando me dice mi esposo “mi hijo va llegando”, descansé. De repente, un muchacho, conocido de la muchacha, le grita, y nos subimos a su carro. Retornamos sobre el mismo puente en sentido contrario —acción que hacen todos, increíble, de forma ordenada—, y llegamos a la casa de su cuñado. Sentí que volví a la vida. La familia muy amablemente nos recibió sin conocernos. Ahí nos quedamos toda la noche. En este momento ya estoy en casa con mi familia, gracias a Dios. Gracias a los que me mandaron mensaje para saber cómo me encontraba».

Los individuos encañonan a los estudiantes universitarios para obligarlos a bajar del camión escolar

Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa provenientes de municipios del sur del estado vivieron momentos de terror ante la violencia suscitada en la capital sinaloense.

Durante esa jornada, fueron interceptados por un grupo armado cuando se dirigían a unas prácticas de estudio al municipio de Mocorito. Los individuos los desalojaron de la unidad y la utilizaron para bloquear la rúa federal.

La unidad universitaria fue ponchada a balazos por los grupos armados. Foto: El Debate

Entre las balas

El reloj marcaba las 16:35 horas del 17 de octubre, cuando 43 estudiantes de las extensiones de los municipios del sur de Sinaloa de la UAS regresaban de un viaje de prácticas sobre la cosecha de cacahuates que hicieron a Mocorito.

«Ya veníamos de regreso de Mocorito, por la carretera México 15 libre, y al llegar al entronque de la gasolinera donde está La Presita nos interceptó un grupo armado», relató el profesor y encargado de este grupo de estudiantes de Escuinapa, El Rosario, Elota y Culiacán. «Algunos hombres se subieron al camión y nos pidieron que nos bajáramos porque lo iban a incendiar. En ese momento inició el peligro», recordó el docente.

Las horas de terror

Los estudiantes entraron en pánico, ya que algunos fueron encañonados con las armas de grueso calibre, así que atendieron la exigencia de los delincuentes y abandonaron la unidad, la cual luego fue atravesada sobre la carretera. A balazos le poncharon los neumáticos.

«Fueron los momentos más tensos que vivimos, porque estábamos de frente a los hombres armados sin saber si respetarían nuestras vidas, ya que cuando nos bajamos del camión, le pegaron unos balazos a las llantas del camión y la carrocería. Pero gracias a Dios las personas armadas no nos lastimaron, solo nos despojaron de la unidad en que viajábamos», dijo el hombre responsable de los alumnos.

Después bajaron del camión, y las personas armadas los dejaron en libertad, por lo que se retiraron corriendo del lugar.

Los universitarios llegaron a una gasolinera, donde los auxiliaron los propietarios de un taller que se encuentra en la zona carretera: «Hubo unas personas muy amables, propietarias de un taller, que nos brindaron ayuda y nos dieron alojamiento. Ahí pasamos la noche. No nos movimos, porque mi más grande temor en esos momentos es que los estudiantes pudieran ser confundidos con delincuentes, ya que están en edades de 18 a 20 años», refirió el docente.

El regreso a casa

A la mañana siguiente, el chofer de la unidad escolar que los trasladó a Mocorito consiguió, con el apoyo de la Facultad de Agronomía, que les proporcionaran otro camión para trasladar a los estudiantes a sus lugares de origen.

Únicamente dos alumnos se movilizaron durante la noche por carretera, ya que familiares llegaron al lugar donde les brindaron alojamiento y se regresaron a sus municipios, pero fue bajo su responsabilidad.

«A través de EL DEBATE quiero agradecer a los propietarios del taller su ayuda. Siempre estuvieron muy atentos con todos nosotros, nos ofrecieron todo su apoyo. Estamos muy agradecidos. De igual manera con la Facultad de Agronomía por brindarnos la unidad para trasladar a los estudiantes a sus municipios y que llegaran a salvo a sus domicilios, al lado de sus familias», mencionó el maestro.

Para finalizar, dijo que desea que las instancias de Gobierno logren restablecer la paz en Sinaloa.

Mensaje al pueblo de Dios en Sinaloa

La Diócesis de Culiacán emitió un comunicado de aliento en relación con los recientes hechos violentos: «Ante la dolorosa y siempre condenable violencia que se vivió el día de ayer en la capital sinaloense, y cuyas consecuencias aún cimbran el ambiente y espíritu de sana y respetuosa convivencia entre los ciudadanos, desde nuestra fe, con valentía y decisión, nos unimos a todos nuestros seres queridos coterráneos, a las familias que, injustamente, se han visto más laceradas y vulnerables, a los hermanos de la fe cristiana y diversas confesiones religiosas, y a las instituciones sociales, educativas, empresariales y democráticas, que se siguen comprometiendo en la lucha por la construcción, defensa y promoción de una auténtica y permanente cultura por la paz, la vida y la familia>>.