Cuantas pruebas de coronavirus se analizan diario en Sinaloa

Sinaloa.- La alta letalidad por COVID-19 en Sinaloa se debe a que nuestro estado, como el resto del país, tiene una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, que conduce a enfermedades crónico-degenerativas, aseguró el secretario de Salud estatal: «La realidad es que la tasa de letalidad que hemos tenido se debe a que han sido pacientes con enfermedades asociadas, diabéticos, hipertensos, con problemas pulmonares obstructivos crónicos, enfermos de un proceso inmunológico o reumatológico de fondo».

El Dr. Efrén Encinas explicó en entrevista para EL DEBATE que los pacientes con estas características toman algunos medicamentos que disminuyen su sistema inmunológico, lo cual no permitió en su momento la capacidad óptima de sus anticuerpos para salir adelante con la enfermedad.

Neumonías atípicas

El secretario aclaró que actualmente el diagnóstico clínico; es decir, por signos, síntomas y exploración de un paciente de COVID-19, es probabilístico, pues el diagnóstico de certeza lo hace un estudio de estándar de oro, que en este caso es la prueba con PCR que se hace con el hisopo en nariz y garganta. Cuando un caso es positivo a esta prueba, es cuando se dice que es COVID-19.

Una neumonía atípica es aquella infección de vías respiratorias bajas que no sigue un patrón de imagenología, ya sea en la placa de tórax o en la tomografía computarizada, focalizada en un sitio específico que típicamente están acostumbrados a ver los médicos, como un neumococo u otra bacteria. Se le llama atípica porque no siguió el comportamiento común.

Encinas Torres dijo que se tienen que hacer diagnósticos diferenciales; es decir, esta neumonía puede tratarse de una influenza por AH1N1 (u otro tipo) o bien puede ser COVID-19, es aquí donde entra la siguiente fase de la toma del muestreo, de tal manera que puede ser que una neumonía atípica no sea COVID-19, si le tomaron la muestra y fue negativo, pero pudo haber sido AH1N1; es decir, que si muere de eso y no se confirmó por laboratorio o por estudio de patología, no se puede señalar que fue COVID-19.

Pruebas de COVID-19 en Sinaloa

Históricamente, desde el primer caso positivo se han hecho más de 400 pruebas, y actualmente se están realizando en promedio cincuenta por día, informó el secretario a este medio. El único laboratorio que procesaba las muestras era el Estatal, ahora por fortuna entran dos más, dijo, que son privados Salud Digna y Delia Barraza, comentó Encinas Torres.

A través del Laboratorio Estatal se estaban realizando pruebas a todo el sector salubridad, a los hospitales privados y también al Issste. Hasta hace cuatro días, el IMSS los enviaba por normativa federal e instrucciones del propio director general al Hospital La Raza, en la Ciudad de México, por eso tardaba varios días en llegar el resultado. Sin embargo, se estableció un convenio, y ya están procesando también las muestras del IMSS en el laboratorio estatal.

Explicó que se tardan 24 horas en informar los resultados porque esperan a recolectar las muestras que mandan de todo el estado, para que entren en un solo kit, aunque el procedimiento bioquímico dura sólo seis horas.

Sobre los datos oficiales

Retomando la inquietud de la ciudadanía respecto a mayores detalles de información de las personas contagiadas, explicó Efrén Encinas que se trata de un tema de protección de datos y de no generar una percepción negativa: «Si damos información de una institución como tal, la institución puede demandarnos porque hay un marco de protocolo de protección de datos. Lo otro es cuidar el aspecto de que la sociedad no genere cierto estigma a alguna unidad médica donde falleció un paciente o donde están internados», porque se estigmatiza la unidad. Es una decisión normativa de respeto.

A pregunta expresa sobre las cifras de personas fallecidas, dijo: «Puedo asegurar que los casos reportados que damos a conocer en la información técnica es información completamente transparente, apegado a lo que tenemos registrado nosotros», hizo hincapié a que son los confirmados con las muestras llevadas a cabo en el Centro Laboratorio Estatal de Salud Pública.

¿Hospitales contaminados?

Respecto a la inquietud expresada por médicos del Issste sobre que existía contaminación en el hospital como lo publicó EL DEBATE, comentó el secretario que el propio personal trabajador de cualquier institución tiene canales de conducción de la información que debe hacerse ante un medio directivo.

Mencionó que si cualquier trabajador tiene alguna situación de inconformidad, recomendación o sugerencia, se cuenta con un jefe de departamento, un coordinador médico o administrativo y un coordinador o subdirector médico, hasta llegar al director, incluso existe un buzón de quejas, sugerencias y recomendaciones, hay un canal de comunicación normal al que fácilmente pueden tener acceso: «Si hay la duda de que cualquier institución está contaminada por un determinado padecimiento, deberían de hacerlo responsablemente por ética profesional ante el directivo de la institución», expresó.

Abordó el tema de la responsabilidad de los trabajadores de la salud en estos momentos, ya que dijo que cuando hay una comunicación hacia el exterior que no es asertiva y el emisor no lleva el fundamento prudente, el receptor distorsiona todo, de tal manera que se genera incertidumbre, caos y pánico.

Agregó que así como los trabajadores, las instituciones merecen respeto, cada quien en su espacio: «Yo respeto mucho a los compañeros que emiten un comentario al exterior, pero creo que no es prudente porque generan incertidumbre al resto de la sociedad».

Hizo hincapié en que lo que más necesitamos durante esta contingencia son hospitales y personal sanitario médico.

Detalló que por normatividad todos los hospitales cuentan con una unidad de Vigilancia Epidemiológica, y cuando un paciente llega y muere se hace un protocolo de sanitización y lavado de las áreas y se le da un manejo exhaustivo: «Ya existe una normativa en ese sentido, siempre hay un cuidado de infecciones asociadas a la atención a la salud».

Dijo que por su función, los hospitales son un espacio que obviamente cursa con infecciones, por eso no se permite a niños menores de doce años en los hospitales. Toda unidad médica puede ser contaminada.

Explicó que así como en el medio ambiente hay posibilidades de infectarse, los gérmenes intrahospitalarios son normalmente más agresivos que un germen que se encuentra en la comunidad, pero aclaró que esto no significa que estén infectadas todas las áreas: «La realidad es que no es así. Con todo respeto, hay un mecanismo de sanitización de las áreas», aseguró.

50 pruebas : En promedio, se están procesando diariamente para detectar Covid-19

: En promedio, se están procesando diariamente para detectar Covid-19 Pruebas covid.- Además del Laboratorio Estatal de Salud Pública, los laboratorios de Salud Digna estarán analizando la muestra, en su laboratorio de biología molecular, también reconocido por el Indre y Delia Barraza tomando la muestra y enviándola a la Ciudad de México para su análisis.

Cifras en Sinaloa Corte al 8 de abril del 2020