Cuatro adolescentes salieron rumbo a una carrera de motos en Culiacán y desaparecieron

Sinaloa.- “Gerardo te queremos de regreso”, puso en una cartulina Judith Sánchez, su mamá, ella planeaba marchar este día de la Catedral de Culiacán a la Fiscalía General del Estado para exigir que localicen a su hijo Gerardo Esteban Urbano Sánchez de 15 años, a Joshuan Antonio Jurado Morgan de 15 años y a los hermanos Kevin Alfredo Valdez Meza de 13 años y Jesús Vicente Manjarrez Valdez de 15 años, estos últimos vecinos de la colonia Jesús Valdez.

Estos menores de edad desaparecieron el 14 de junio por la tarde, tras salir de la colonia el Bicentenario donde estuvieron arreglando dos motocicletas, Gerardo dijo que irían al río de Mojolo en donde se realizaría una carreras de motos. Gerardo y Joshua, quienes son vecinos, se fueron en una motocicleta y los hermanos en la otra.

Desde entonces no se sabe nada de ellos. Las preguntas de Judith es como puede ser posible que desaparezcan cuatro menores de edad y las autoridades no hagan nada para localizarlos.

Gerardo es un niño bueno, trabaja con su papá y él iba del trabajo a su casa, tenía muy poco tiempo conociendo a los hermanos Kevin Alfredo y Jesús Vicente porque terminaba de llegar del estado de Guerrero a donde se fue a los 9 años. Casi no conocen la ciudad, no se dedicaba a nada ilegal, no tenía problemas con nadie, por esa razón su mamá no sabe por qué desapareció sin dejar ninguna pista.

Joshuan Antonio, también es un joven tranquilo, él acaba de salir de una clínica en donde estaba en tratamiento porque sufría muchos dolores de cabeza, no tenía problemas y tampoco realizaba ninguna actividad ilícita, contaron sus hermanas. Los familiares de Joshuan Antonio aseguran que no pueden comer ni dormir bien por la angustia de no saber en dónde está.

En ambos casos las autoridades no han mostrado avances, solo dicen que los están buscando pero nada, ya investigaron la vida de los cuatro menores y constataron que no se dedicaban a nada ilícito, explicó Judith.

Cuando familiares de Gerardo han acudido a la Fiscalía de Sinaoa las recibe alguien en la puerta pero no dan avances. Las familias de los jóvenes sólo quieren localizarlos, ellos no desean saber quien se los llevó solo quieren localizarlos para terminar con la angustia en la que viven.

