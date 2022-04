Cuatro aseguradoras incumplen pagos por choque o robo de auto en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Un promedio de 18 mil pesos por choque automovilístico leve se tiene que pagar para cubrir los daños generados en un percance, costo que las personas están teniendo que cubrir a pesar haber contratado un seguro de automóvil ante el incumplimiento de pago por indemnización de cuatro aseguradoras, dio a conocer Guadalupe Espinoza Calderón, delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Conducef) en Sinaloa.

Especificó que en el estado las aseguradoras que destacan en las quejas por incumplimiento de pago son Mapfre, Chubb, Qualitas y Zurich, quienes en la mayoría de los casos afirman la falta de documentación de los afectados para hacerse cargo de robo o pérdida total del automóvil.

"Lo que la aseguradora argumenta es que el usuario no ha entregado toda la documentación en el caso de pérdida total o robo, o la aseguradora dice que no paga porque el usuario no está dando alguna información correctamente", expuso.

Leer más: Constructores buscan reunión con Rocha Moya ante la carencia de diésel en Sinaloa

Espinoza Calderón detalló que en el último corte que se tiene de los meses de enero y febrero del 2022, solo en el incumplimiento al pago de indemnización sumaban 74 quejas, destacando los municipios de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis en inconformidad de usuarios ante la Conducef contra aseguradoras de automóviles.