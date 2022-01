Cuatro pacientes con covid-19 se tienen en el Hospital Civil de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En días pasados era mucha la demanda de pruebas covid-19 que se tenía en el Hospital Civil de Culiacán, ya que se hacían hasta 170 al día, pero el martes la cifra bajó a 59. En la actualidad la demanda número uno de las consultas en este nosocomio es por covid-19.

Las personas van, aunque no tengan síntomas pero porque tuvieron un contacto con un familiar o alguien cercano explicó Martín Adrián Bolívar Rodríguez subdirector general del Hospital Civil. Hasta ayer solo había cuatro personas hospitalizadas por covid, tres de ellas estaban en el pabellón

Llama a la población a no caer en pánico en esta cuarta ola de contagios, y la invita a prevenir el virus manteniendo los protocolos de prevención como la sana distancia, el lavado de manos, no acudiendo a lugares muy concurridos. En el caso del personal del hospital han sido muchos los trabajadores que se han contagiado.

Leer más: Reporta HG de Culiacán que el 70 por ciento de hospitalizados no cuentan con vacuna anticovid

Bolivar Rodríguez indicó que la prolongada duración de la pandemia ya tiene cansados al personal de salud en todo el mundo. En el caso del Hospital Civil indicó que además del agotamiento que se tiene a veces se sienten decepcionados porque la mayoría de las personas que llegan con el virus se contagiaron por no cuidarse por andar en fiestas o en aglomeraciones, por eso llama a que no bajen la guardia para no saturar los hospitales y para cuidar su salud.