Cuatro reos son liberados en Sinaloa por la Ley de Amnistía

Culiacán, Sinaloa.- Cuatro personas que estaban recluidas en el penal de Aguaruto por delitos patrimoniales cometidos sin violencia fueron dejadas en libertad gracias a la Ley de Amnistía, explicó el secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo. Son personas mayores de 45 años en estado de vulnerabilidad, todas de Culiacán, Sinaloa.

Faltan por liberar a 11 personas más, lo cual se realizará en los próximos días, cuando cumplan con todos los requisitos. En el estado de Sinaloa, serán 15 los reos beneficiados con esta ley.

Al ser cuestionado sobre que son muy pocas las personas beneficiadas con la Ley de Amnistía, expuso que es porque se tiene que cumplir con la ley y no se trata de estar liberando a reos solo por hacerlo. Los beneficiados tienen que cumplir a cabalidad con todo los requisitos que se solicitan.

En qué consiste la Ley de Amnistía

Malas condiciones

En lo referente al penal de Aguaruto, Castañeda Camarillo refiere que ya debe construirse uno nuevo porque tiene más de 60 años de antigüedad y tiene deficiencias en el cableado y en otros detalles, aunque en los techos y la infraestructura no se ha tenido problemas.

Aseguró que se le ha estado dando el mantenimiento necesario a como se ha podido, pero ya no es de remodelación, es de construir uno nuevo. El funcionario estatal reiteró que este penal no es para tener reos federales, ya que no se cuenta con la seguridad que requieren, pero los jueces no han hecho nada en este tema.

Desde que llegó a ocupar el cargo, Castañeda Camarillo ha insistido que el penal de Aguaruto es de mediana seguridad, pero reos federales meten amparos para no ser trasladados y continúan aquí, y ahorita existe una población de entre 500 a 600.

Resultados

Al ser cuestionado sobre lo que opinan algunos abogados de que los militares no han dado resultados al estar encargados de la seguridad en el estado, aseguró que respeta la opinión, pero allí están los resultados, y que Sinaloa, de estar en los primeros lugares de índices delictivos, ahora se ubica en el número 26.

Al momento, aunque el gobernador electo Rubén Rocha Moya dijo que en la Secretaría de Seguridad Pública estaría al mando un militar, a él no lo han invitado a colaborar y está empacando sus cosas.

Está dejando en orden toda la información, como los programas que realizaron, para que quienes lleguen no tengan problemas. En el tema de seguridad, el abogado Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, resaltó que debería ser un civil quien esté al mando de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que ellos propondrían a un abogado, ya que hay muy buenos perfiles en el estado de Sinaloa.

Leer más: Cuen se perfila a Salud, Javier Gaxiola a Economía y Castañeda a Seguridad en gabinete de Rubén Rocha