Cuauhtémoc López Ramos: Amarse hasta el último minuto de la vida y más allá de la muerte

Sinaloa.- "Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro”, decía don Quijote, cabalgando entre luchas de justicia y su espíritu errante. Cuauhtémoc López Ramos seguía la filosofía quijotesca, pero, como era su costumbre, le ponía el toque de don Carpi, él mismo, como le decían sus conocidos en Guasave, en todo Sinaloa, en Aguascalientes y en Zacatecas, lugar en el que nació y creció.

Era muy fácil confiar en López Ramos. Tenía el don de escuchar y, mejor aún, dar el consejo que justamente se estaba esperando.

No le tenía miedo a expresar su opinión pública. Sus inconformidades eran manifestadas a la sociedad, a los Gobiernos y a los líderes políticos, ya sea cara a cara, a través de Debate, por radio... Un hombre de mucho temple.

La lucha que siempre libró con éxito fue velar por la seguridad de su familia. La amó hasta el último día de su vida, y tuvo el mejor regalo: que ella también lo amara de forma incondicional.

En junio del 2020, Cuauhtémoc López Ramos se adelantó a los suyos. El Covid-19 se instaló en su cuerpo, y no pudo salir de él.

Jorge Alejandro López Murillo es uno de sus ocho hijos, quien contó que juntos hicieron lo imposible por que su padre superara al nuevo virus, pero no lo lograron. En familia —agregó— atravesaron retos inimaginables, entre conocer la enfermedad, los posibles tratamientos y toparse con la empatía de muchos médicos; pero también la falta de ética de otros, la escasez de dinero y el miedo a las instituciones de Gobierno, como el Seguro Social.

La pérdida de su padre los marcó, pero sus enseñanzas lo mantienen vivo, más allá de la muerte.

"Mi padre en vida fue un hombre polémico. Pudiéramos decir que en algunas ocasiones estuvo fuera de la legalidad, pero no fuera de la justicia. Eso qué quiere decir: que muchas veces mi papá fue polémico en su manera de hacer las cosas, un hombre extrovertido, un hombre que generó cambio en la ciudadanía de Guasave, y un cambio porque rompió varios paradigmas", narró su hijo Jorge Alejandro López Murillo.

Su vida, su familia

Cuauhtémoc López Ramos recibió educación militar en Zacatecas, pero se retiró muy joven. Desde eso, dedicó toda su vida a la carpintería. Era empresario de ese sector en Guasave, lugar en el que se instaló junto a su familia en 1992.

"El fue militar de carrera, con disciplina, de carácter fuerte, no agresivo; de carácter fuerte, un hombre que estuvo en lucha en ciertos episodios con la política", expuso su hijo.

En su hogar, y junto a los suyos, don Carpi solía ser el alma de las fiestas: juguetón con sus hijos y un consentidor empedernido con sus nietos, y, más aún, era un protector al que siempre acudían sin importar el problema.

"Mi padre fue un excelente hombre. En el aspecto de que haya hecho lo que haya hecho con su vida personal, nos inculcó a nosotros el amor y cariño hacia nuestros medios hermanos. Tenemos una excelente relación con todos. Nos frecuentamos. No hay una discrepancia, hay unión", aseguró.

Incluso, narró que no hubo un hermano que no se comunicara, que no estuviera atento de la salud de su padre. Cuando llegaron a necesitar medicamentos, y que en Guasave no había, sus medios hermanos desde Zacatecas o desde Aguascalientes los enviaban.

Para Jorge Alejandro, su padre fue una persona que buscaba el bien social, ayudar a las personas que lo necesitaran. Inspirado en el Quijote, intentaba asistir a los desprotegidos, y como obra del destino llegaban directamente a él, en su local de carpintería en Guasave. Su hijo contó cómo su padre no dudaba en darle comida a la gente que venía del sur. La sentaba en su mesa, y juntos compartían el bocado.

Algunos le pedían dinero, pero don Carpi se los cambiaba por comida. "Mi papá era muy amante de decir: ´Sabes qué, dinero no, pero sí un taco de comida. Ven. Siéntate´. Y en la misma mesa los ponía, los sentaba, y comían ahí".

Cuauhtémoc era un guerrero desde tiempo atrás, y poca gente lo sabía. A los 25 años tuvo una nefropatía aguda, y sus dos riñones fallaron. Después de una serie de estudios y dos años con diálisis, su hermana le donó un riñón, un proceso que se da cuando esa cirugía era sumamente peligrosa en el país.

Don Carpi entra al trasplante renal, entra siendo el quinto trasplantado a nivel nacional. «Con esa estadística entra él a quirófano, y de esos cinco que habían trasplantado, uno nada más había sobrevivido. Con esa estadística entra mi papá, y el trasplantado que había vivido tenía meses», señaló su hijo.

Consideró que esa parte de la vida de su padre es un aliento también para aquellas personas que ahorita están un proceso nefrológico, que pueden alcanzar un trasplante y sobrevivir a él. "Él, por su mismo carácter militar que él tenía, decía: ´Para qué voy a andar diciendo eso. No quiero que sientan lástima por mí´", contó.

Un difícil camino

La primera vez que el señor Cuauhtémoc acudió al médico en medio de la pandemia fue el 9 de junio del 2020, y desde ahí comienza a ser un caso sospechoso, falleciendo el 22 de junio. Es decir, solo se mantuvo catorce días padeciendo la enfermedad.

Su hijo narró que fue un proceso demasiado desgastante, doloroso, de los días más largos e intensos para la vida de él y de toda su familia. Desde el primer diagnóstico que recibieron, comenzó lo que llamó el "calvario", con una serie de retos, como batallas día a día. La primera de ellas —narró— fue conseguir un doctor externo al Seguro Social, porque por problemas respiratorios ningún médico atendía en ese entonces, y la familia tenía una resistencia de atenderse en el Seguro Social o en algún instituto similar.

Una vez con el diagnóstico de Covid-19, otra batalla que enfrentaron fue conseguir los medicamentos en farmacias locales o desde donde fuera; luego la radiografía, los análisis y la tomografía: «Yo me fui a las 4 de la mañana a hacer fila a donde toman las radiografías. A las 4 de la mañana. Fui la primera persona que llegué.

Para las 5 de la mañana ya había como seis personas. A las 6 de la mañana ya había unas veinte. Para las 8 de la mañana, que abren, ya hay como unas sesenta personas esperando entre tomografía y radiografía», narró.

Lo mismo para conseguir el oxígeno: toda una odisea, todo un reto. Mover contactos, publicar en redes sociales y la situación financiera, que consideró juega otro papel grandísimo en los casos de Covid-19:

"De repente se te acaban los recursos. Empiezas a vender, a malbaratar cosas; empiezas a pedir apoyo a personas, familia, y finalmente viene el trauma más doloroso, que es el irte resignado a que está empeorando su situación, a que sus atenuantes, a que su forma tal vez, su estilo de vida, su edad, tal vez no le ayudó al proceso", expuso.

Un día antes de su muerte, el señor don Carpi tuvo que ser trasladado al Seguro Social muy delicado, y ese fue el último sitio que lo vio con vida.

Jorge Alejandro López Murillo agradeció en nombre de su madre y de sus siete hermanos a los médicos en Guasave que estuvieron ayudando a su familia de manera maravillosa y gratuita. Sin embargo, lamentó que hubo otros que buscaron un beneficio económico a costa de la salud de las personas, como un reconocido internista en Guasave que por consulta les cobró 2500 pesos.

Antes de llevar a su padre al hospital, este comenzó, de alguna manera y conforme a sus posibilidades, a despedirse, y lograron grabar un video en Facebook para el recuerdo de todos. Ese instante y esa grabación lo agradecen porque saben que con la Covid-19 muchas familias pierden la oportunidad de hablar con sus seres queridos, de despedirlos, de pedirse perdón, puesto que los internan con la ilusión de volver a verlos, y eso ya no sucede en muchos casos.

"Mi padre fue un hombre muy ligado a la vida, por ende estuvo ligado con su muerte. En ningún momento yo lo miré acobardado. En ningún momento él se mostró temeroso de la muerte".

Cuauhtémoc López Ramos era diabético, hipertenso y tenía problemas de obesidad, todos los atenuantes para que se complicara su cuadro.

El recuerdo y el amor perduran

El SARS-CoV-2 impide que los familiares que pierden a una persona por este padecimiento puedan hacer un ritual funerario. Esto impactó a la familia de López Ramos.

Jorge Alejandro, su hijo, externó que esa parte duele y pega mucho, no poder recibir esos abrazos que reconforten la pérdida y que provoca que el duelo quede interrumpido.

Consideró que esta será una gran afectación en un futuro, no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo.

Con una personalidad de carisma, pero al mismo tiempo de fortaleza, de mucha educación y rectitud, las anécdotas de Cuauhtémoc López Ramos junto a sus hijos y nietos son casi infinitas, pero su hijo, Jorge Alejandro, compartió una que marcó su adolescencia:

en una ocasión, contó que había un bulto de arena que acababan de tirar, y estando él arriba del segundo piso, simuló que se estaba cayendo a la orilla de la barda, y se cayó, pero su papá no vio que cayó sobre el bulto de arena, entonces se asustó muchísimo, y corrió para ver cómo estaba tirado en el pavimento su hijo, pero en realidad estaba en la arena, risa y risa.

Entonces, su papá, don Carpi, se bajó, y se estuvo agarrando el corazón, y de repente se desmayó. Fue cuando ahora Jorge Alejandro corrió muy asustado a querer ver qué le pasaba a su papá, y empezó a gritar para pedir la ayuda de una ambulancia, y soltó el llanto.

Ahí, su papá se levantó riéndose, y le dijo: "Para que veas lo que se siente que te hagan bromas de estas". Una lección que lo marcó de por vida, sobre todo siendo un adolescente, que en ese entonces solía hacer bromas muy pesadas.

El patriarca

Don Carpi tuvo además doce nietos. Ellos lo buscaban cuando tenían un conflicto en la escuela para que los aconsejara, para que les sacara los dientes de leche, para que los curara de una caída, momentos en albercas, toboganes, lo que no siempre se tiene en un abuelo, lo que reflejaba la inmensa confianza que había logrado en sus seres queridos.

"Como padre, mi padre fue un excelente padre; como abuelo, yo pienso que tuvo todavía más tiempo de pulirse, tuvo más tiempo de checar los errores que como todo padre cometemos", dijo su hijo.

Jorge Alejandro López Murillo mencionó que don Carpi, fallecido en medio de una pandemia, además de acompañar a sus hijos en sus proyectos de vida, en la escuela, en los problemas y ser un excelente padre de familia, se encargó de dejarles varias enseñanzas a través de las palabras, y tendía dos frases que siempre les ponía como ejemplo, sobre todo cuando se enfrentaba a un problema grande con los políticos y con la autoridad.

"Entre más grande es el elefante, más miedo le tiene al ratón", y tenía otra frase también que lo acompañaba mucho: "Preferible que ustedes sean cabeza de ratón y no cola de león". Sin embargo, la que sigue presente en el corazón de cada uno de sus hijos es: "La honorabilidad de todo hombre ante todo. No permitan una injusticia ante sus ojos".

¿Cómo era la incidencia de casos y defunciones en junio?

El 1 de junio del 2020 finalizó la Jornada de Sana Distancia en México, y con ello el Gobierno autorizó algunas aperturas de comercios y actividades económicas.

Ese mes tuvo también una de las incidencias más elevadas en casos y muertes de Covid-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en junio fallecieron en México 12 744 personas confirmadas de Covid-19; y en Sinaloa 491. Además, se registraron 87 907 pacientes activos a nivel nacional y 3 mil 21 en Sinaloa.

Hasta ayer, la plataforma digital de la UNAM contabilizaba más de 88 900 defunciones en México por esta causa, y se han acumulado 901 000 casos confirmados de Covid-19 en el territorio nacional.

Se muestra además un descenso de casos en Culiacán, Ahome y otros municipios, así como estabilidad de casos en Sinaloa, salvo en los municipios con alzas en casos, y destacan Choix, Guasave, Sinaloa, Elota, Mazatlán y Escuinapa.

El Dato

Un camino en el deporte y la ecología

Don Carpi —como le decían familiares y amigos— fue comandante de pentatlón.

Además, durante muchos años entrenó a ciclistas, incluido su propio hijo. Luego formó un grupo ecológico llamado Guarmex: Guardianes Ecológicos de México.