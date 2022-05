Cuen Ojeda considera un pretexto del gobernador, Rubén Rocha Moya, su despido de SSA

Culiacán, Sinaloa.- “Mi despido fue un pretexto político del gobernador Rubén Rocha Moya”, señaló el exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Dijo que bastaba que le hubieran hablado de frente y le hubieran pedido su renuncia para retirarse.

El ahora exfuncionario aseguró que se ha estado malinformando a Rocha porque no hay ninguna denuncia de su parte en contra de periodistas. Consideró que no se debe usar la memoria de un periodista para lucrar políticamente, ya que se acusó que tenía una denuncia en contra del periodista Luis Enrique Ramírez, quien fue asesinado el pasado 5 de mayo.

Reiteró en varias ocasiones que le informaron mal al gobernador. Incluso estuvo hablando con él y le dijo que no tiene ninguna demanda en contra de comunicadores después de que Rocha les pusiera un ultimátum a todo el gabinete para que retiraran denuncias contra periodistas.

“Yo creo que le están informando mal. Fue lo que le dije. Yo creo que algunos colaboradores no quieren que yo esté por ahí y seguramente no tienen correcta la información, porque lo relacionado a un litigio del 2016, ese litigio desde entonces se levantó, no existe, y lo de la doctora Tere Guerra, nos llevamos bastante bien”. Pese a ello, expresó no tener mala relación con el gobernador porque, cuando se ven, Rocha tiene una sonrisa.

Alianza Morena-PAS

El fundador del Partido Sinaloense (PAS) señaló que la alianza Morena-PAS está firmada en México y, por tal razón, no existe una ruptura.

Por su parte, no pedirá a nadie de los que eran sus colaboradores que renuncien a sus cargos, pero el único que decidió salir, pero por decisión propia, fue Carlos López Portillo, subsecretario de Salud y algunos jefes de área que tienen que salir, pero, fuera de ahí, todos seguirán en su cargo. “No quiere que haya una renuncia masiva para debilitar al gobierno”.

No hay vuelta atrás

Ante estas declaraciones, Rocha Moya dijo que está tomada la decisión y no hay vuelta atrás. Explicó que el motivo no es político y fue el que transcribió en sus oficios, que se les pidió a los funcionarios que quien tuviera una denuncia contra un periodista la retiraran.

“Fue fijar su posición con respecto a la relación con los medios de comunicación y los periodistas”.

De acuerdo al mandatario estatal, no iniciará una persecución con los pasistas que están trabajando en el gobierno y serán ellos los que decidan retirarse. Varios personajes de la política reaccionaron sobre el tema respaldando la decisión del gobernador.

El delegado del partido guinda, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, exigió al exsecretario de Salud que tenga congruencia en el decir y actuar con el programa de la Cuarta Transformación, de no ser así, que el Partido Sinaloense siga por su rumbo y ellos por otro. Sostuvo que no hay ningún convenio electoral con el PAS.