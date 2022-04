Cuen Ojeda en el gabinete de Rocha Moya, es la crónica de una renuncia o despido anunciada: Sergio Torres

Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya no se anima a despedir de su cargo a Héctor Melesio Cuen Ojeda, así como un secretario de Salud que lo "corren todas las semanas y no se quiere ir", y que se refleja en un político perdido, distraído y con poca dignidad, que es la crónica de una renuncia o despido anunciado, porque resulta insostenible la reunión, externó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix.

Aseguró que ya no entiende lo que está pasando en el gabinete de Rocha Moya, cuando el mandatario estatal acusa al titular de la Secretaría de Salud que le está jugando las contras, y la gran pregunta que surge "porque no lo despide o no renuncia el secretario de Salud".

En su opinión, Cuen Ojeda hizo un mal cálculo político y si se mantiene al frente de la Secretaría de Salud, anticipó que se va a quedar sin partido político, de cual, es el líder moral del Partido Sinaloense.

Explicó que entre los errores del pasista destaca haber declarado que iba a cogobernar con Rocha Moya, y es sabido a que a ningún mandatario le gusta compartir el poder.

Insistió que no puede haber un gabinete confrontado con un integrante de su gabinete, y un secretario de Salud, que no quiere dejar de ser el presidente del PAS, que no le sirve a los sinaloenses y lo único que se requiere es coordinación, trabajo en equipo y que bajen recursos para la compra de medicinas en los hospitales del estado.

Dijo que esta confrontación de Rocha Moya y Cuen Ojeda no va a terminar bien, y hasta hay apuestas en la calle de que, si lo corren o si renuncia, que va a suceder en los próximos días, que hasta va a dejar su cargo la titular de la Secretaría de Salud.

Los morenistas se sienten engañados por Cuen Ojeda de que les iba a dar más votos en las elecciones, pero la realidad es otra.

En cuanto a la alianza legislativa PAS-Morena, los pasistas quieren ir juntos en el Congreso del Estado en las decisiones buenas y en aplausos, pero en política también existen los coscorrones.