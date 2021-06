Cuén Ojeda no descarta ocupar la Secretaría General de Gobierno con Rubén Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- El dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda no descartó ser parte del gabinete del virtual ganador de la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la Secretaría General de Gobierno y dijo que “lo veremos más adelante después de noviembre”, pero no será diputado local.

Manifestó que está muy contento como presidente del PAS, porque serán gobierno y los pasistas estarán al frente de la tercera parte de la población por los seis municipios que ganaron en las elecciones.

Aclaró que Rocha Moya va a definir a los secretarios de estado, pero “siempre he dicho que nunca digo de esta agua no he de beber y no quiero ser mentiroso”.

En particular, aseguró que la administración estatal es secundaria para él, porque consideró que “somos románticos y que los más que interesaba era que llegara un buen gobernante y se logró”.

“A mí no me interesa tocar este tema, será en noviembre, ahorita lo que hay que hacer es afianzarnos y seguir trabajando por el plan de desarrollo”, reiteró.

Como dice en el convenio, el PAS va a dar y así espera lo que se va a recibir de Morena en cuanto a cargos en el gobierno, pero insistió que no hay ninguna avaricia hacia algún puesto.

Triunfos

En las presidencias municipales que ganarán en candidaturas comunes, se van a integrar a los Ayuntamientos a morenistas, que tanto los gobiernos estatal y local, serán incluyentes en la integración de personas a la administración.

Plataforma electoral

Se realizaron 20 foros temáticos y se recogieron las propuestas que se integrará a la plataforma del PAS denominada “Sinaloa quiere”, que será parte del plan de desarrollo que presentará Rocha Moya, que forma parte de la plataforma electoral también de Morena.

Concluyó con el reporte positivo que da del PAS, que tenía una diputación en la 63 legislatura y que a partir de este proceso electoral va a tener ocho legisladores, y en cuanto a las presidencias municipales se va a llegar hasta seis.