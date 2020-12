Cuen, Vizcarra y Vargas son los más populares en municipios de Sinaloa

Sinaloa.- Aún sin definiciones, el tablero político 2021 continúa moviéndose, sumando o restando posibles aspirantes a la gubernatura de Sinaloa. Debate aplicó 950 cuestionarios a mayores de 18 años de forma directa en viviendas de cinco municipios de Sinaloa con el objetivo de medir qué tanto son conocidos ciertos personajes y qué opinión tiene la ciudadanía sobre ellos. El ejercicio demoscópico fue llevado a cabo del 1 al 11 de noviembre del 2020.

La encuesta de este medio de comunicación reveló que Héctor Melesio Cuen, Jesús Vizcarra Calderón y Gerardo Vargas Landeros fueron los más conocidos, de un total de 23 personajes analizados; mientras en agosto del 2019 habían sido evaluados 16

Los resultados aquí presentados no reflejan la preferencia electoral de los ciudadanos participantes en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán.

Este año, en los cinco municipios mencionados fueron realizadas 190 encuestas, tomando en cuenta a la población tanto en la zona urbana como en la rural, y se siguió una muestra de acuerdo con el listado nominal actualizado al momento del levantamiento de esta información.

Además de la gubernatura, en 2021 habrá otros puestos en juego, como 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 18 alcaldías, 18 sindicaturas y 153 regidurías, y habrá elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, por lo que seguramente algunos aspirantes podrían buscar otro puesto, de no resultar favorecidos con la candidatura para dirigir las riendas del Gobierno del Estado.

Los principales

El exaspirante a la gubernatura de Sinaloa Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del Partido Sinaloense, obtuvo en la presente encuesta un reconocimiento social en Culiacán del 66.32 por ciento; seguido de Salvador Alvarado, con el 60.53 por ciento; Ahome, con 53.68 por ciento; Guasave, con 47.90 por ciento; y Mazatlán, con el 40.53 por ciento. Mantiene opiniones de regulares a buenas en los cinco municipios donde fue aplicado el estudio. De quienes lo conocen, resultó con mejor valoración en Salvador Alvarado, donde tres de cada diez expresaron tener una buena opinión de él; seguido de la capital del estado, donde el 25.79 por ciento dijo tener una buena opinión hacia él.

En 2019 también Cuen Ojeda resultó ser el político más conocido en cinco municipios, quien había reducido su activismo por motivos de salud.

Fue más identificado por la ciudadanía en los municipios de Culiacán, Guasave y Salvador Alvarado; el segundo más conocido en Mazatlán, y el cuarto en Ahome. En noviembre del 2020, el municipio de Culiacán concentró la opinión más negativa hacia él, con el 13.16 por ciento de las personas de quienes lo conocen; así como Ahome, donde el 10 por ciento también respondió tener mala opinión sobre él.

Hasta el momento, de acuerdo con las declaraciones de Cuen, el PAS iría solo en la elección del 2021, al no haber definiciones en los otros partidos. Afirmó que, tras someterse a una cirugía el año pasado y mejorar, tomó la decisión de continuar en la política y buscar la gubernatura (Pago por que me alquilen para ser candidato al Gobierno de Sinaloa: Cuen Ojeda). Informó también que la estructura del partido se ha fortalecido.

El segundo en la lista con mejor promedio estatal es el empresario Jesús Vizcarra Calderón, quien contendiera por la gubernatura de Sinaloa en 2010, y perdiera con poco margen ante Mario López Valdez.

De acuerdo con analistas, Vizcarra ha ratificado que no le interesa competir de nuevo por este cargo; sin embargo, en la encuesta de Debate se observa que sigue siendo recordado por los sinaloenses en cinco municipios evaluados (Quirino, Vizcarra y Aguilar, juntos).

Actualmente, siete de cada diez en Culiacán lo conocen, donde es el segundo más conocido, después del alcalde Jesús Estrada Ferreiro; le sigue Salvador Alvarado, donde el 40 por ciento de los participantes señala conocerlo; Ahome, donde obtuvo un 39.47 por ciento; Guasave, con 31.59 por ciento de reconocimiento; y Mazatlán, con 18.95 por ciento.

Vizcarra no fue medido en los anteriores ejercicios de este medio, pues se ha mantenido alejado por lo menos públicamente de la política. En octubre renunció como presidente del Consejo Consultivo y de Vinculación Social de la UAS, para dedicarse —dijo— a un nuevo proyecto empresarial. En Culiacán, donde fue presidente municipal con el PRI, se concentra la opinión más positiva hacia su persona. De quienes lo conocen, el 34.21 por ciento dijo tener buena opinión de él, y un 26.70 por ciento una opinión regular. En el resto de municipios también suma opiniones de regulares a buenas; mientras en la capital tuvo un porcentaje de solo 6.84 por ciento de quienes tienen una opinión negativa hacia él. En Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán es mínimo el rechazo: va de 1.58 a 3.68 por ciento.

En tercer lugar destaca Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno con Mario López Valdez, quien se registró ante Morena para competir por la candidatura al Gobierno de Sinaloa. En la encuesta de Debate de noviembre, Vargas fue el político más conocido en Ahome, donde tuvo un 72.11 por ciento de reconocimiento y una percepción que se inclina a una opinión regular de 26.32 por ciento. La buena opinión es de un 26.32 por ciento de la gente que dijo conocerlo. Le sigue Guasave, donde lo conoce un 36.50 por ciento; en Salvador Alvarado, el 30 por ciento; en Culiacán, el 26.32 por ciento; y en Mazatlán, el 13.16 por ciento. La opinión negativa hacia él se concentra en Ahome, donde se observa un 14.21 por ciento de rechazo; mientras en los otros municipios la opinión negativa va del 2.63 al 9.40 por ciento.

En su mayoría, la tendencia que obtuvo en los municipios fue de una opinión regular. Vargas ha sido analizado también en las pasadas encuestas de Debate de noviembre del 2018, mayo y agosto del 2019. En las estadísticas se observa que la opinión buena hacia él ha caído a lo largo del tiempo en Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán. En contraste, en Ahome mejoró la percepción buena de agosto del 2019 a noviembre del 2020, incrementando en 6 puntos porcentuales.

Vargas, ahora como militante de Morena, en reciente entrevista dijo que en 2010 logró la primera alternancia en Sinaloa con la coalición que apoyó a Malova, y que ahora va por la tercera alternancia, que sería con el Movimiento de Regeneración Nacional (Necesitamos que Morena, con el nombre que sea, gane Sinaloa: Gerardo Vargas Landeros).

Morena en Sinaloa

El reto para el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador será mantener la unidad en momentos de división nacional y polarización política. A nivel local no ha terminado de cuajar el proyecto morenista. Se ha visto la división, por ejemplo, entre los diputados de Morena en el Congreso local. Sin duda, también afecta al movimiento la mala calificación que los ciudadanos les han otorgado a tres alcaldes que fueron electos con la alianza de Morena, dos de ellos aspirantes a la gubernatura: Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo «Químico» Benítez (Califican a Estrada y a Chapman como los peores alcaldes en Sinaloa), o las descalificaciones públicas que se han hecho entre integrante del partido.

El pasado 5 de diciembre, catorce aspirantes se registraron para contender por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa ante el Comité Ejecutivo Nacional, diez hombres y cuatro mujeres. Ellos y ellas se someterán a una encuesta que realizará la Comisión de Encuestas de Morena, a través de la cual se determinará quién es la persona mejor posicionada para representarlos, aunque no se hará pública la muestra ni la metodología del estudio. Asimismo, Morena informó que el resultado estaría dispuesto a nuevas disposiciones dependiendo de las alianzas y del tema de paridad de género [ver nota: cutt.ly/8hPAIwm].

Sinaloa fue la tercera entidad federativa con más registros, después de Michoacán y Guerrero, informó Reforma.

Y aunque aún no está definido quién será el candidato de Morena en Sinaloa, en la encuesta de Debate publicada el viernes pasado se observa que el Movimiento de Regeneración Nacional está a la cabeza en la preferencia electoral para la gubernatura en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán; mientras en Culiacán los ciudadanos se sienten indecisos, pues señalaron no saber o no contestaron la pregunta, seguido de cerca por quienes apoyarían a un candidato o candidata de Morena. Se observó también un desgaste respecto a la primera encuesta de noviembre del 2018 [lea la nota en: cutt.ly/uhAsoHs].

µ Competencia entre morenistas

Después de Vargas Landeros, otros morenistas que aparecen mejor posicionados en esta encuesta en cuanto a reconocimiento de la gente son Tatiana Clouthier, Jesús Estrada Ferreiro, Rubén Rocha Moya, Luis Guillermo Benítez e Imelda Castro [gráficos en páginas 4, 5, 6 y 7A). Los últimos cuatro se registraron para contender por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa; mientras que Tatiana recientemente fue nombrada como secretaria de Economía.

Por primera vez, Debate midió la popularidad de Tatiana en Sinaloa, donde concentra en su mayoría buenas opiniones. Fue más conocida en Ahome [página 7].

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue el personaje político más conocido en Culiacán (72.25 por ciento), y de los morenistas aquí evaluados fue quien obtuvo mejor promedio en los cinco municipios en cuanto a conocimiento de la gente. Incluso, sus números mejoraron respecto a las encuestas pasadas de noviembre del 2018, mayo y agosto del 2019; sin embargo, es a la vez la persona con la peor opinión en Culiacán y de toda la encuesta. En la capital sinaloense, los ciudadanos contestaron en un 34 por ciento tener una opinión mala hacia él. El presidente municipal se ha distinguido por gobernar con una actitud de confrontación, en vez de privilegiar el diálogo con los sectores. Asimismo, ha sido acusado de misógino por integrantes de su mismo partido, como el diputado Pedro Lobo; mientras regidores han calificado su Administración de ineficiente.

Después de Estrada, en la encuesta de Debate está ubicado Rubén Rocha Moya, actual senador de Morena, con mejor promedio en los cinco municipios. Sobresalió en particular en Salvador Alvarado, donde tres de cada diez dijeron conocerlo; y en Culiacán, con un porcentaje parecido, 28.94 por ciento. En Mazatlán tuvo sus números más bajos: 11.05 dijo conocerlo [ver gráfica en página 5]. Es precisamente el puerto donde registra la mayor caída en cuanto a popularidad al comparar sus números con la primera evaluación de noviembre del 2018, cuando lo reconocían en un 27.5 por ciento. También tuvo caídas en Salvador Alvarado y en Culiacán de alrededor de diez puntos porcentuales. Rocha Moya ha competido ya en dos ocasiones por la gubernatura de Sinaloa, y espera hacerlo en 2021. Concentra opiniones de regulares a buenas en los cinco municipios de la evaluación. En una entrevista reciente expresó que no ve a Vargas Landeros en Morena (Si ya fui candidato y estuve ahí... sí aspiro: Rubén Rocha Mocha). La encuesta de Morena cerrará el próximo 15 de diciembre.

Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres fue la persona mejor posicionada en el puerto de Mazatlán, donde se desempeña como alcalde. Lo conoce un 41.58 por ciento, con una opinión regular de un 21.05 por ciento de quienes expresaron conocerlo. Asimismo, registró sus aspiraciones para luchar por la candidatura de Morena a la gubernatura. Si no logra ser seleccionado, podría buscar la reelección. El Químico mantiene una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha estado en varias ocasiones en Mazatlán; así como con el dirigente de Morena, Mario Delgado.

La senadora Imelda Castro se ubica después en popularidad entre los morenistas, con opiniones de regulares a buenas [ver gráfica en la página 4A]. Es más conocida en Salvador Alvarado (15.26 por ciento); le sigue Culiacán (14.74 por ciento). En Ahome y Guasave mantiene 10 puntos porcentuales; y es menos reconocida en Mazatlán (4.74). A través de las encuestas se observa una caída en sus porcentajes respecto al 2018 y al 2019. Es posible que sea su lejanía del estado mientras ha desarrollado su trabajo en la Cámara de Senadores, en Ciudad de México. Actualmente es vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Castro ha dicho que es una política con proyecto y que podría ser la primera gobernadora en Sinaloa; pero, de no ser elegida como la abanderada, continuaría su trabajo como senadora (Quiero entregarme en cuerpo y alma a servir a Sinaloa: Imelda Castro).

Al igual que Rocha, dijo no ver a Vargas Landeros en Morena.

Otros cuadros

Después de Vizcarra, Aarón Irízar es uno de los priistas con mejores resultados. Destaca en Culiacán con un 66.32 por ciento de popularidad; después en Salvador Alvarado, con 44.74 por ciento; y en Guasave fue reconocido por el 19.47 por ciento de los encuestados]. Le sigue Mario Zamora, senador del PRI, quien resulta con un promedio cercano al de Tatiana, Estrada y Rocha. Es más conocido en Ahome, de donde es originario, pues destaca con el 55.26 por ciento. En Guasave obtuvo un 26.32 por ciento, en Salvador Alvarado logró un 13.16 por ciento, pero en Culiacán el conocimiento de la gente es solo de un 6.32 por ciento, y en Mazatlán cae hasta un 4.21 por ciento. Destaca con bajas o casi nulas opiniones negativas. La percepción general sobre él es regular.

Después de él, de entre los priistas también sobresale Diva Hadamira Gastélum, quien saca el mejor resultado en cuanto a conocimiento en Guasave: 51.05 por ciento la conoce y tiene una opinión de regular a buena.

Sergio Torres saca un promedio similar a Rocha, aunque está mucho mejor posicionado que él y que los otros morenistas en la capital sinaloense, donde fue alcalde, lo que podría favorecerlo debido a la concentración del padrón electoral en Culiacán. Ahora en Movimiento Ciudadano, Torres contendrá por la gubernatura.

Más abajo está posicionado el actual dirigente del PRI, Jesús Valdés, quien sobresale sobre los otros municipios en Culiacán, con un 45.26 por ciento y con una opinión buena, así se expresó el 21.05 por ciento de quienes lo conocen; pero, por ejemplo, en Ahome es prácticamente desconocido, ya que solo lo conoce el 3.16 por ciento.

Sobre otros personajes, el empresario agrícola Guillermo «Billy» Aguirre obtuvo un 17.37 por ciento de reconocimiento en Ahome, con una opinión buena en su mayoría. Aguirre se ha reunido en varias ocasiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El también empresario Heriberto Félix Guerra, excandidato a la gubernatura por el PAN, se mantiene alejado de la vida política; sin embargo, fue medido en este ejercicio, y pudo sacar mejores resultados que algunos morenistas, como Imelda Castro y Rocha Moya, sobre todo en Ahome, Culiacán y Guasave.

El secretario de Educación Pública del Gobierno de Quirino Ordaz, Juan Alfonso Mejía, ha sido uno de los más mediáticos; sin embargo, no le alcanza para posicionarse, pues mantiene un promedio de 4.52 por ciento en los cinco municipios, con mejores porcentajes en el puerto de Mazatlán y en Salvador Alvarado.

Otros personajes por primera vez considerados en el ejercicio, pero que tuvieron menos de 10 puntos en la encuesta, fueron Juan Pablo Castañón, conocido básicamente en Ahome, donde fue ubicado por un 8.42 por ciento de los entrevistados. Por otro lado, también fue añadido Carlos Humberto Castaños, diputado federal del PAN, quien logró su porcentaje mayor de 4.21 en Culiacán.

Entre los promedios más bajos estuvo la diputada del PAS y esposa de Cuen, Angélica Díaz [página 2A], quien fue más reconocida en Guasave por el 6.32 por ciento de las personas.

El superdelegado de Morena, Jaime Montes Salas, considerado en anteriores ejercicios, tuvo esta vez el penúltimo sitio, con un promedio de 1.90 por ciento de reconocimiento en los cinco municipios, dado que prácticamente solo lo conocen en Ahome.

En último lugar estuvo el diputado local del PRI Sergio Jacobo Gutiérrez, quien tuvo su mejor porcentaje en Culiacán, con el 3.69 por ciento de reconocimiento.

Precampañas

El periodo para fijar topes de gastos de campaña será la

primera quincena de enero del 2021, y las precampañas arrancarán del 23 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021.

Fuente: IEES

Cuatro encuestas ha realizado Debate

Noviembre del 2018, mayo y agosto del 2019, así como noviembre del 2020, para medir a los aspirantes o políticos que han sonado para dirigir al Gobierno de Sinaloa en 2021.

METODOLOGÍA

Debate aplicó 950 cuestionarios a ciudadanos mayores de 18 años de forma directa en 95 secciones electorales seleccionadas por sorteo, distribuidas en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado, siguiendo la proporción urbana/rural para un total de 190 entrevistas por municipio.

La conformación de rangos para sexo y edad se generó atendiendo a un aproximado de la estadística registrada por la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), quedando un 55.68 % de mujeres y un 44.32 % de hombres. Las edades van de 18 a 29 años, con un 27.30 %; de 30 a 49, un 33.30 %; de 50 a 69 años, un 29.07 %; y de 70 o más; un 10.36 %.

La información se levantó los días comprendidos entre el 1 y 11 de noviembre del 2020. La muestra para la preferencia electoral a la gubernatura 2021 tiene un margen de error de +/- 6 y un nivel de confianza del 90 %. Coordinadores: Ángel Partida y Javier Mezta.

Nota metodológica: Los datos correspondientes al año 2018 y 2019 se publicaron en las ediciones de Debate del 5 de noviembre del 2018 y 3 de septiembre del 2019 ambos estudios guardan un margen de error de +/-3 y un nivel de confianza de 95 %.