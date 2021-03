Cuerpo de bomberos de Culiacán sigue a la espera de ser vacunados contra Covid-19

Sinaloa.- En el mes de febrero Gobierno del Estado de Sinaloa respondió favorable la petición por parte de cuerpo de bomberos para ser considerados para la aplicación de la vacuna contra Covid-19 como trabajadores de segunda línea ante esto los elementos siguen a la espera de que les llegue su dosis.

Efraín Araujo Zazueta comandante de Bomberos Culiacán expresó que espera que pronto se les aplique la vacuna así como lo han estado haciendo en otros municipios ya que estos no han dejado de trabajar durante toda la pandemia y siguen expuesto a contagios.

Todavía no nos toca en la programación que ellos tienen no nos toca todavía tener el beneficio de la vacuna y yo si externo que si es muy importante que nosotros atendemos los accidentes y no preguntamos si la persona esta enferma o contagiada”.