Cuestiona Carlos Castaños la presencia de AMLO en Sinaloa ante la falta de resultados

Sinaloa.- Al calificar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa como intrascendente y que viene a mostrar a un gobierno inepto, sin resultados en seguridad, salud y el manejo electorero de las vacunas contra el Covid-19, aunado al abandono en que se encuentra esta entidad, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Castaños demandó que los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; de Ahome, Manuel Guillermo Chapman y de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez, ya no regresen a sus cargos tras solicitar licencia para participar en las elecciones y no dejen apartados sus lugares en caso de no ser candidatos.

Además, el legislador anunció también que los partidos políticos PAN, PRI y PRD están a punto de cerrar el acuerdo de candidaturas comunes en Sinaloa en el 25 por ciento de candidaturas a las presidencias municipales, que serían Culiacán, Ahome, Mazatlán y Ahome, que viene a ser una oportunidad para acabar con la ineptitud de los Ayuntamientos morenistas.

Respecto al alcalde Estrada Ferreiro, comentó que “lo deja como dicen los niños cuando juegan chilin casita, se va de la silla y deja apartado por si acaso no llega a ser candidato y reelecto regresar, cosa que no es bien visto”.

Denunció que de la administración de Jesús Estrada se puede observar diversas irregularidades, como licitaciones a modo con las lámparas led y las pavimentaciones en calles que le interesaban al alcalde de Culiacán, por tener propiedades y las propicia en esas calles en donde las tiene y deja un lado los lugares que si las requieren.

Expresó que el presidente López Obrador representa a un gobierno que no ha dado ningún resultado para aquellas preocupaciones más fuertes de los mexicanos, y en Sinaloa, se observa sin resultados en el campo, pesca y ganadería, aunado a la desaparición de los programas de estancias infantiles, comedores y centros de refugios en lo que respecta a las mujeres.

En seguridad, empleo, crecimiento económico, salud y una mala administración de la pandemia a “todas luces”, tampoco el gobierno de Morena ha dado resultados; por eso, quien representa al gobierno federal “yo sé a qué viene, viene y se va dejando toda esa inercia de problemas que han dejado en esta entidad, agregó.

Se refirió al programa de vacunación contra el Covid-19 en Sinaloa y comentó que el colmo de la ineptitud y hasta “perversidad”, es que se les olvidó enviar las jeringas especiales y echaron a un lado las brigadas probadas de vacunación para dar paso al grupo de los llamados “Siervos de la Nación”, con lógica electoral y con gente no especializada.

En cuanto al manejo de la pandemia, dijo que sigue siendo desastroso y la distribución de vacunas sigue siendo muy lento.

Insistió en la oportunidad de dar un giro en las elecciones del 6 de junio con las administraciones morenistas, cuando se elijan a los alcaldes y síndicos que sean verdaderos gobernantes y no improvisados e ineptos como son “los que representan al gobierno federal y a los municipales”.