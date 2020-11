Cuestiona Graciela Domínguez agresiones de Alcalde de Culiacán al Congreso estatal

Culiacán, Sinaloa.- La diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, cuestionó las agresiones constantes del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hacia el Congreso del Estado de Sinaloa, cada vez que se para en un evento público.

En tribuna, Domínguez Nava explicó que tomó el uso de la voz, porque ya es momento de contestar al Alcalde de Culiacán, quien no sólo públicamente ha estado agrediendo a este Poder Legislativo, sino también lo ha hecho en privado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Explicó que desde que inició esta Legislatura dejó claro que este Congreso sería independiente del Poder Ejecutivo y esa lucha así ha sido, sin embargo, ahora toca hacer lo mismo con respecto a municipios.

El Congreso respeta las facultades de los municipios, porque entiende su autonomía, sin embargo, en Culiacán se tiene un Alcalde que no hace lo mismo con este Poder, enfatizó.

Y no va a lograr nada con amenazas, ni por escritos esas amenazas, como me hizo llegar un oficio dirigido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política”.

Domínguez Nava señaló que nadie la obligará a tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de las y los ciudadanos.

La legisladora puntualizó que el Alcalde de Culiacán dice muchas cosas que son falsas, una de ellas, es con respecto a una iniciativa que el Congreso del Estado ya atiende.

Dice que este Congreso no atiende la iniciativa del Alcalde, cuando públicamente, en conferencia de prensa conjunta con coordinadores de grupos parlamentarios, se dio a conocer una agenda común para el mes de noviembre, donde está esa iniciativa.

El Congreso ha atendido al Presidente Municipal de Culiacán a pesar de su postura contra los diputados, contra este Poder.

“Seguimos en el diálogo, se estableció una mesa técnica jurídica de trabajo pero para el Alcalde no es suficiente, por eso digo: nosotros no vamos a actuar bajo la presión, ni los intereses del Alcalde, que todavía no nos quedan claros, cuáles son”.

Este Congreso no va a resolver algo bajo presión, continuó la diputada.

Es una falacia cuando el Alcalde dice que lo único que busca con su iniciativa es resolver la inconstitucionalidad con la que se cobra el Predial.

Eso es falso, y ellos mismos lo han reconocido, lo único que buscan, es patear el balón para que lo enfrenten los siguientes gobiernos municipales, porque su propuesta no acaba con la inconstitucionalidad de la ley”.

Por lo tanto, prosiguió, este Congreso no es responsable de la baja recaudación que pueda tener el Ayuntamiento.

También es público, continuó, que durante 2019, el Ayuntamiento de Culiacán superó la recaudación de 2018, y él ha dicho que este Congreso le afectó la recaudación.

“Este no es problema de este Congreso, eso es problema de cada municipio, cómo aplica la ley y cómo hace su trabajo”, concluyó la presidenta de la JUCOPO.