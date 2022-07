Cuestiona PRD cena del gobernador Rocha Moya y empresarios con AMLO

Sinaloa.- El PRD criticó al gobernador Rubén Rocha Moya que se vaya a cenar este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de los empresarios, mientras miles de familias sinaloenses no tienen para llevar comida a sus hogares.

El presidente del PRD estatal, Oner Lazcano López. pidió al mandatario estatal un convenio con los empresarios para bajar los precios de la canasta básica.

Lo único que va a servir la cena, dijo que será para la foto y lo único que se le insiste al gobernador que reaccione y se evoquen en acciones, cómo subsidiar la tortilla, ante el anuncio de aumento de 2 pesos al kilogramo partir del primero de agosto.

"No sabemos a que van a esas cena y no son primero los pobres y lo único que se está viendo es que Morena no sabe gobernar en el estado", precisó.

Te recomendamos leer:

"Cenar con el Presidente de la República, no resolverá los problemas que enfrentan miles de familias", concluyó.