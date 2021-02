Cuestiona Sergio Torres a Rubén Rocha Moya por contratos de obras públicas de sus hijos

Sinaloa.- Entre los empresarios de la industria de la construcción existe el temor de que el precandidato de Morena al gobierno, senador Rubén Rocha Moya gane la gubernatura de Sinaloa, debido a que presuntamente como legislador y entonces funcionario estatal, maniobró hasta conseguir obras públicas para sus hijos en la administración de Quirino Ordaz Coppel y anteriores administraciones estatales, denunció el ex alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix.

El también precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, se quejó por el supuesto uso político de la vacuna en la entidad y que el senador morenista ha dado la espalda a los pescadores, productores y en general a la población en los temas de la pandemia, medicinas para enfermos de cáncer, apoyos a la pesca, guarderías y que no ha levantado la voz por la pérdida en dos años de 5 mil millones de pesos.

En el tema de la construcción, dijo que en este sector vital para el estado ya muestra preocupación por “han sido beneficiados con obras públicas, como de infraestructura y calles”, y aclaró que no tiene la información de si la empresa de los hijos del senador Rocha esté realizando obras para el Congreso del Estado de Sinaloa.

“Les ha indo muy bien por el actual gobierno y los anteriores…Rocha es un rival para los constructores, y les ha maniobrado para que le asignen contratos…imagínense que siendo en el remoto caso de llegar a gobernador”, cuestionó Félix Torres.

Aseguró que no se puede negar la preocupación de los constructores”, porque explicó que es un asunto público que ha sido difundido hasta nivel nacional, de que con obras del gobierno del estado “han sido beneficiados con obras, unas licitadas y otras por adjudicación directa…esto es un tema público”.

A esto se sumó su reclamo de que el senador Rocha Moya no ha hecho nada y no levanta la voz a favor de las familias de Sinaloa, en el cual, destacó que el tema de la vacunación contra el Covid-19 se esté realizando como “si fuera una dádiva del presidente para favorecer a Rocha y eso no se vale”.

Pidió al gobierno federal que la aplicación de la vacuna no se condicione a favor de votos de Morena, porque “basta el uso político de las vacunas, es una vergüenza y falta de ética de Morena que lucre con la necesidad de la gente”, concluyó.