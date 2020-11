Cuestionan a secretario de Sinaloa por no liberar presupuesto de Protocolo Alba de 2019 y 2020

Sinaloa.- Diputadas y diputado de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado de Sinaloa, cuestionaron al Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, por no liberar el presupuesto para Protocolo Alba asignado para 2019 y 2020.

Para que explicara por qué el presupuesto del Protocolo Alba que el Congreso del Estado de Sinaloa asignó no ha sido ejercido, fue invitado de la Vega Armenta, a la reunión de trabajo de la Comisión de Equidad, Género y Familia, que preside la diputada Francisca Abelló Jordá.

Al iniciar la sesión y antes de ceder el uso de la voz al Secretario, Abelló Jordá expuso que en diciembre de 2018 el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de siete millones para ejercer en 2019 para el Protocolo Alba, sin embargo, ese dinero nunca llegó a la Fiscalía General del Estado.

Y en 2019, para 2020, el Congreso autorizó otro presupuesto de siete millones de pesos, sin embargo, a la fecha tampoco se ha entregado a la Fiscalía, recursos que se necesitan para buscar a las niñas y mujeres desaparecidas en Sinaloa, y ante ello, solicitó una respuesta al Secretario.

De la Vega Armenta reconoció que el presupuesto para el Protocolo Alba para 2019 no ha sido liberado y el trámite, sigue en tesorería, estando pendiente el pago.

Con respecto al Protocolo Alba de 2020, el funcionario mencionó que este miércoles 4 de noviembre se liberarían a la Fiscalía 2 millones 100 mil pesos, equivalente a tres meses de operación.

Señaló que la semana entrante hará lo posible para pagar otra cantidad similar, para ir cumpliendo y en la medida de la disponibilidad financiera.

Y a finales del ejercicio, verán la posibilidad de hacer el compromiso de liberar el trámite de 2019 correspondiente al Protocolo Alba, continuó De la Vega Armenta.

El Secretario mencionó a las diputadas y diputado de la Comisión que derivado de la pandemia, han tenido menos ingresos propios.

La diputada presidenta Francisca Abelló Jordá preguntó al Secretario, por qué el dinero del Protocolo Alba de 2019, sigue en tesorería.

La diputada explicó que en Ciudad Juárez hubo muchas mujeres muertas en las maquilas, y las mamás, todas las mañana salían a buscar a sus hijas, al alba, naciendo de ahí, el Protocolo Alba en todo el país.

Y al iniciar esta Legislatura, se le preguntó al Fiscal por qué en Sinaloa no se tenía el Protocolo Alba, respondiendo que era por falta de recursos y fue cuando el Congreso reasignó, tanto para el 2019, como para el 2020, siete millones de pesos, recursos que gobierno no libera.

“Es inexplicable que el dinero esté en tesorería”, cuestionó Abelló Jordá.

El Secretario señaló que el presupuesto de 2019 no está cancelado, sigue vigente, y sólo se está pendiente de que haya una disponibilidad financiera para poder cubrirlo.

Lo que asigna el Congreso es un presupuesto y la realidad de lo que ingresa, es otra, continuó el funcionario.

La diputada Flor Emilia Guerra Mena expuso que en 2020 tal vez gobierno estatal no tenga más recursos por el problema de la pandemia, sin embargo, en 2019 no hubo esta enfermedad.

“El dinero de 2019, ¿dónde está?”, preguntó la legisladora.

Lamentó que el dinero presupuestado se canalice a temas no básicos, banales, que no generan certidumbre en la sociedad, dejando de lado el tema de las mujeres, que es una prioridad.

El diputado Pedro Alonso Villegas Lobo criticó que a once meses de aprobado el presupuesto del Protocolo Alba, gobierno estatal no lo haya canalizado a la Fiscalía General del Estado.

No es posible que gobierno estatal tenga otras prioridades y no pueda ejercer siete millones de pesos, presupuesto para proteger a las mujeres.

A su vez, la diputada Mónica López Hernández agradeció al Secretario su disposición y se puso a la orden para seguir revisando el tema de las mujeres.