Cuestionan al STJ de Sinaloa por falta de transparencia en manejo del fondo de justicia

Sinaloa.- Más de 500 millones de pesos en activos que pertenecen al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia a cargo del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), son administrados con poca transparencia y sin rendición de cuentas, denunció la diputada María Victoria Sánchez Peña, al exigir que rindan cuentas al Congreso de Sinaloa sobre el manejo de estos recursos.

Explicó que de acuerdo el artículo 2 de la Ley Orgánica del STJ, el mencionado fondo tiene ingresos por las multas que por cualquier causa se impongan por los tribunales judiciales del fuero común; el monto de las cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional y aquellas para obtener el beneficio de la libertad preparatoria y la condena condicional; los objetos o instrumentos, materia del delito que sean de uso lícito cuando no sean reclamados dentro del término de tres años; los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales judiciales del fuero común, que no fueron retirados por el depositario o los que tengan derecho.

A esto, sumó los montos de la reparación del daño cuando la parte ofendida renuncie a lo mismo; los intereses provenientes de los depósitos en dinero que se efectúen ante los tribunales judiciales del fuero común, las donaciones y aportaciones hechas a favor de este fondo de justicia.

Asimismo, el artículo 6 de esta ley obliga a los administradores del fondo a informar al Congreso dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes, la cuenta justificada de los ingresos, inversiones y erogaciones efectuadas.

“Dicha información no conocemos si está fluyendo con puntualidad y precisión, en razón de que como diputada no he tenido acceso a dichos datos remitidos del poder judicial, lo que considero se debe de subsanar”, externó en la sesión ordinaria modalidad virtual.

El fondo para la Administración de Justicia al corte de abril de 2021 año tiene activos por más de 500 millones de pesos, y dijo que existe información sobre el manejo de los recursos en el portal de internet del Poder Judicial, pero resulta insuficiente y poco clara.

Enumeró que no se detalla con exactitud los conceptos de los recursos que se ingresan, es decir, cuánto ingresa por multas de los tribunales, cuánto por concepto de pagos por libertad provisional, cuánto por objetos materia del delito que no son reclamados, cuánto por los montos provenientes de los depósitos por reparación del daño que la parte ofendida que renuncia a ellos, entre otros.

El informe presentado en internet por el Poder Judicial no establece de manera amplia y detallada en qué se está gastando, y quienes son los beneficiarios, añadió.

