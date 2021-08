Cuestionan al gobierno ante posibles clases presenciales en Sinaloa

Sinaloa.- Las autoridades federales y estatales en Sinaloa han adelantado que el posible regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022 será presencial a partir de este 30 de agosto. EL DEBATE preguntó en sus redes sociales a padres de familia y ciudadanos si enviarían a sus hijos a las aulas de concretarse esta medida. Las respuestas estuvieron divididas.

Un importante grupo cuestionó a las autoridades si ellos se harán cargo de los gastos médicos de un niño o un profesor contagiado o si mejorarán las instalaciones escolares; mientras que otros criticaron que padres de familia lleven a sus hijos a fiestas y reuniones, pero no quieran enviarlos a la escuela.



El sondeo de opiniones se realizó a través de las páginas en Facebook de EL DEBATE Mazatlán, Culiacán, Ahome, Guasave y Guamúchil. Las personas que dijeron que no enviarían a sus hijos a la escuela argumentaron que no hay certeza de que los alumnos no sean contagiados y mucho menos de quién responderá por los contagios y los gastos que puede representar, no solo para el niño, sino para los adultos que vivan en casa y también puedan ser contagiados. “¿Se animan a echarse el volado?”, cuestionó la señora Mary Cervantes, de Los Mochis.

Otros más señalaron que, como padres de familia, ellos toman la responsabilidad y el cuidado de sus hijos en la vida cotidiana covid, pero en la escuela no podrán tener esa participación. Algunas maestras, que son también madres de familia, señalaron que serán obligadas a regresar a la escuela sin los niños vacunados y sin saber quién dotará de artículos de limpieza. Además, cuestionaron qué pasará con niños vulnerables o con comorbilidades, como la obesidad.



Otras opiniones que se inclinaron por sí enviar a sus hijos a las clases presenciales este 30 de agosto apuntaron que, así como van los niños a fiestas, playas y centros comerciales, en donde la aglomeración se hace presente, así también deben regresar a clases.

Particularmente, destacaron que la educación es primordial y el rezago ha crecido, además de considerar que ya son casi dos años con la pandemia y se debe aprender a vivir con ella manteniendo los protocolos de salubridad. Algunos otros ejemplificaron con el funcionamiento actual de las guarderías, donde regresan a cada menor que presente síntomas de gripa o covid.

El pasado 30 de julio, el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que Sinaloa alcanzó una cobertura de 65 por ciento de vacunación contra la covid-19, lo que permitiría en unas semanas contener la tercera ola de contagios y dar las condiciones para el regreso a clases presenciales. Cabe destacar que del 9 al 22 de agosto, la Secretaría de Salud a nivel federal posicionó a Sinaloa en semáforo epidemiología en rojo.

