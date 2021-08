Cuestionan destino de los recursos del ISIFE, ante el abandono a la escuela pública en Sinaloa

Sinaloa.- Existe un total desconocimiento del destino de los recursos públicos asignados al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), debido a que existe un abandono a los planteles que fueron vandalizados, no hubo mantenimiento ni seguridad, que muestra un completo descuido del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, a la educación pública que dice “no hay dinero para las escuelas”, expresó la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena.

Reiteró que Sinaloa no está en condiciones para el regreso a clases presenciales, pese al cambio a semáforo color amarillo, porque no garantizan a nadie que los niños y adolescentes no se van a contagiar de Covid-19, ante la mayor matrícula que se encuentra en primaria y secundaria.

Aclaró que únicamente se encuentran en condiciones de regresar a la modalidad presencial aquellas instalaciones que corresponden a los colegios privados, que no descuidaron y tienen aulas y edificios en buen estado.

Si se revisan las escuelas del sector público que le competen en su responsabilidad al gobernador Ordaz Coppel, no se tomaron las acciones necesarias para el cuidado de los planteles, y son numerosas las denuncias de padres y maestros que señalan los robos a los bienes que estaban dentro de las aulas, que actualmente “son un batidero”, expresó la diputada de Morena.

Cuestionó que ha pasado con los recursos del ISIFE, las cuotas que se cobran en el ciclo pasado y no hubo clases, pero se inscribieron los alumnos, que debieron destinarse al mantenimiento de las escuelas, aunado a que el titular de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía, informó al Congreso que se había duplicado el presupuesto a este instituto de infraestructura.

“Hubo descuido, y voy a hacer un llamado, no porque ya vaya de salida el señor gobernador va a dejar toda la casa sucia para el nuevo gobernador, todavía sigue en funciones y no puede decir, que es una irresponsabilidad, que declare que no hay dinero para ayudar a las escuelas, cuando dice que vamos a regresar a clases presenciales”, se quejó Guerra Mena.

Externó que el Ejecutivo estatal cuenta con la facultad de redireccionar el presupuesto para brindar seguridad ante los numerosos casos de robo que se han registrado en los planteles educativos, que va desde el cableado y los aires acondicionados.