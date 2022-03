Cuestionan organizaciones provida a Rocha Moya por la prisa de legislar en la despenalización del aborto

Culiacán, Sinaloa.- Organizaciones provida de Sinaloa cuestionaron al gobernador Rubén Rocha Moya sobre la prisa para legislar sobre la despenalización del aborto, y de quienes están detrás y están presionando en el interior de Morena, para convertir este tema en una agenda prioritaria y convocar al Congreso del Estado a una sesión extraordinaria.

Al dar a conocer los resultados de la reunión que sostuvieron el pasado jueves, Ana Laura Hernández Meijueiro, representante de Vía Familia A.C., informó que el mandatario estatal les indicó que él no podía intervenir en el Poder Legislativo y era una resolución que tenía que acatar, de conformidad a lo que le explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez de la 64 legislatura. A lo que les respondieron, que si estaba permitiendo la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un estado autónomo y soberano.

Hernández Meijueiro le comentó al Ejecutivo estatal que la resolución de la Corte ya se cumplió, y que la interrupción de la gestión a 14 semanas, corresponde a una agenda personal de su partido político.

En este encuentro, denunciaron directamente a mandatario estatal, que estas organizaciones feministas promueven en redes sociales el aborto clandestino en varias páginas de Facebook, que se da un acompañamiento a las jóvenes con un medicamento llamado misoprostol, sin ser médicas, que es enviado por correo y vendido por estos grupos, a lo que solamente, comentó que escuchó y no les dijo nada a los providas.

El único acuerdo con Rocha Moya fue lograr que fueran atendidos por los legisladores el pasado jueves a las 7 de la noche, y se le pidió que se profundizara sobre el tema y no votar una iniciativa en estas condiciones.

Movimientos internos de Morena

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha manifestado a favor públicamente, pero lamentó la postura de la senadora y exministra Olga Sánchez Cordero de apoyar la despenalización del aborto en la conferencia virtual organizada por el Poder Legislativo local, y que se declaró partidaria entre las 12 a 14 semanas de embarazo.

“Creemos que no necesariamente viene de Presidencia (de México), y se piensa que son los movimientos pro aborto que existen en el interior de Morena, porque en la mente de los sinaloenses no lo tenemos y prueba de ello, en la reunión que sostuvieron el jueves por la noche, una diputada se puso a dar datos hasta inflados de abortos clandestinos de Oaxaca y otros estados que no corresponden a la realidad de Sinaloa”, explicó al descartar que el aborto sea un causal de muerte de la mujer en esta entidad.

Es tanta la presión que tienen los legisladores de Morena, como que fuera algo urgente para el estado, y reiteraron su denuncia de que la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, Almendra Negrete Sánchez, impulsar una agenda personal y está ofreciendo un “regalo” en el Día Internacional de las Mujeres, la interrupción legal del embarazo.

Señaló que los grupos a favor de la vida tienen conocimiento de que un grupo número de diputados locales están molestos con las acciones de Negrete Sánchez, por apropiarse de las reuniones, al presidir, fue secretaría y en general se posicionó de toda la reunión, y hasta generó protestas de que le quitarán varias decisiones por corresponden a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

Hasta el momento, precisó que existen ocho diputados a favor de 12 semanas y no las 14, así como del PAS que tienen dividida su opinión entre 8 y 12 semanas y el PRI se está inclinando hacia las 12 semanas de interrupción.

Se conoce que están en sesión permanente las comisiones unidas de Igualdad de Género y Familia, Derechos Humanos y Salud y Asistencia Social, y que a las 8:30 horas de la mañana de este lunes 7 de marzo, se van a reunir para discutir el tema, pero si logran emitir un dictamen, no podrán convocar a sesión a sesión extraordinaria para despenalizar el aborto. Coincidieron en seguir con la discusión del tema y llevarlo al segundo periodo ordinario de sesiones.