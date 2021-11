¡Cuidado! Alertan robos en cajeros automático por el Buen Fin en Sinaloa

Leer más: Comerciantes llaman al alcalde de Culiacán a no eliminar descuentos al predial

Recordó que ante el repunte en las compras que se está dando por las ofertas del Buen Fin, sube también la vulnerabilidad de ser víctimas de un robo, por lo que se pide no acudir a retirar dinero fuera de los horarios hábiles del banco ante posibles robos de tarjetas o de claves bancarias.

Expuso que, hasta el momento suman 529 quejas por disposiciones de dinero no reconocidas por los usuarios bancarios realizadas en cajeros electrónicos en todo Sinaloa, lo que destaca entre los conflictos a resolver que se han presentado ante la Condusef.

Sinaloa.- No proporcionar el número de identificación personal (NIP) a personas desconocidas y verificar que cuando se realiza un retiro en cajero electrónico no se cuente con personas externas, exhortó la delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sinaloa , Guadalupe Espinoza Calderón, esto ante el incremento en robos que se está presentando.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.