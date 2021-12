¡Cuidado! Un golpe en la pared también es signo de violencia: SSP Sinaloa

En este mismo tema, Andrade Quintero puntualizó, que el problema, en la mayoría de los casos inicia con indicadores de agresión que no son golpes, y en los casos más graves termina en asesinato, por ello la importancia de mantenerse alertas ante cualquier indicador de violencia tanto por parte de las mujeres como de los hombres.

Reconoció, que no solamente el problema está afectando al sexo femenino en la entidad, pero este destaca en el número de denuncias que se tienen en lo que va del año, ya que, de 457, 430 corresponden a violencia contra la mujer, motivo por el que el foco de atención es la agresividad del sexo masculino en la entidad.

El expositor destacó, que no solamente los golpes, son signo de violencia en una relación o en las familias, sino que además existen indicadores muy fuertes de violencia psicológica y económica en Sinaloa, sobre todo actualmente que incrementó un 200 por ciento el maltrato hacia la mujer por el confinamiento y la pandemia.

